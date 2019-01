5 Schweizer Games für einen Preis nominiert

Ende Januar findet zum sechsten Mal das Ludicious Zürich Game Festival statt. Im Rahmen des Events verleiht die Swiss Game Developer Association (SGDA) traditionell den Preis für das beste Schweizer Spiel. In der Jury sitzen nicht Gamedesigner, sondern Exponenten aus Kunst, Medien und Industrie.

Die Jury



Adam Moravanszky (Jury-Präsident), Direktor Gameworks Engineering (Nvidia)



Anaïs Emery, Künstlerische Leiterin (Neuchâtel International Fantastic Film Festival – NIFFF)



Sascha Komaromy, Marketing Manager Schweiz (Sony)



Lidia Panio, Kuratorin & Künstlerische Leiterin (Grafikschweiz)



Philipp Rüegg, Leitender Redaktor (Digitec Galaxus)



Filippo Zanoli, Journalist (Ticinonline/20 Minuti)



Fünf Spiele werden jeweils für den Preis nominiert. Gewählt werden die Games nicht nur aufgrund ihrer visuellen und technischen Brillanz, beurteilt wird auch die globale Konkurrenzfähigkeit.

Game-Award und Publikumspreis

Unter den nominierten Spielen befinden sich unterschiedlichste Spielformen wie beispielsweise der Virtual-Reality-Actionshooter «Anshar Online» oder das herzige padägogische Kinderspiel «Toddo Land». Erst dieses Jahr steht das bereits mehrfach ausgezeichnete Adventure «FAR: Lone Sails» auf der Liste; eigentlich hätte es bereits auf die Liste des letzten Jahres gehört. Ebenfalls nominiert sind das Vertikal-Arcade-Game «Octahedron» sowie das Puzzle-Game «Persephone».

Der Schweizer Branchen-Preis wird seit 2013 verliehen. Dieses Jahr wird er am 1. Februar 2019 im Rahmen der Veranstaltung Ludicious & SGDA Game Awards Night in der alten Kaserne in Zürich vergeben. Gewählt wird an diesem Abend auch das Lieblingsspiel des Publikums.

(jag)