Dieser Mann steckt hinter dem Erfolg von «Fortnite»

Ein stiller Denker sei er und ein «schräger Computer-Typ», der sein Vermögen in Wälder investiert. Tim Sweeney (47) ist Gründer und CEO von Epic Games, dem Entwickler von «Fortnite». Natürlich ist er als Chef nicht allein verantwortlich für den Grosserfolg. Doch ohne ihn gäbe es das Spiel wohl nicht.

Umfrage Spielst du «Fortnite»? Ja, ich liebe «Fortnite».

Ja, ich habe mal reingeschaut.

Keine Ahnung, interessiert mich nicht.

Nein, ich mag «Fortnite» nicht.

Das Programmieren hat sich der Amerikaner selber beigebracht – als Bub im Keller des Elternhauses. 1991 veröffentlichte er mit dem Action-Adventure-Puzzle «ZZT» sein erstes Game. Aus der Vision entstand 1991 die Firma Epic Mega Games. Es war ein Einzelbetrieb, auch wenn der Name etwas anderes suggerierte. Bis er erstmals Geld mit seinen Games verdiente, programmierte er 16'000 Stunden lang, wie er selbst einmal auf Twitter sagte. Es folgten weitere Mitarbeiter und zahlreiche Games.

Auf dem Boden geblieben

Mit Titeln wie «Unreal» oder «Gears of War» feierte die Firma auch schon vor «Fortnite» Erfolge. Dank dem beliebten Battle-Royale-Game gelang Sweeney aber ein ganz persönliches Victory Royale: Er wurde 2018 zum Milliardär, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg im Sommer berichtete. Tencent, der chinesische Internetgigant, freut sich mit: Der Konzern kaufte 2012 für 825 Millionen US-Dollar einen Anteil von 40 Prozent an Epic Games.

Erfolge kümmerten ihn jedoch schon in der Vergangenheit wenig. Als Tim Sweeney 2012 in die Gaming Hall of Fame aufgenommen wurde, schrieb Cliff Bleszinski, sein Freund und Chefentwickler von Epic Games: «Er ist noch der gleiche Tim, wie ich ihn auch als Teenager kannte: Er wandert gern und sammelt Steine.»

(tob)