EA löscht Football-Star, was passiert mit CR7?

Electronic Arts hat den amerikanischen Football-Profi Kareem Hunt aus seiner Sportsimulation «Madden NFL 19» gelöscht. Der Spieler der Kansas City Chiefs hatte eine Auseinandersetzung mit einer Frau und diese attackiert. Nachdem das amerikanische Klatsch-Portal TMZ ein Video des Vorfalls veröffentlicht hatte, flog der Running Back aus seinem Team. Nun wird auch seine Figur im «NFL 19»-Game gelöscht.

«Wir sind gerade dabei, den Profispieler Kareem Hunt aus dem ‹Madden NFL 19-Roster›, aus ‹Madden Overdrive› und aus ‹Madden Ultimate Team› zu entfernen», bestätigt Electronic Arts gegenüber TMZ. «Ultimate Team»-Spieler sollen einen gleichwertigen Ersatz für Hunt erhalten.

Was passiert mit CR7?

Kareems Rausschmiss aus dem Videogame ist keine Premiere. Vor allem bei «Madden NFL» musste man schon mehrfach auf Straftaten von Football-Profis reagieren. So hat EA unter anderem schon den NFL-Spieler Ray Rice aus seinen Games gelöscht, nachdem dieser seine Freundin zusammengeschlagen hatte. Auch den wegen Mordes angeklagten Footballer Aaron Hernandez findet man nicht mehr in der populären Sportsimulation.

Bleibt die Frage, was der Publisher mit dem Star seines Hit-Games macht, sollte dieser verurteilt werden. Superstar und «Fifa 19»-Coverstar Cristiano Ronaldo steht bekanntlich wegen einer angeblichen Vergewaltigung in Las Vegas im Jahr 2009 unter Beschuss. Sollte CR7 in irgendeiner Form verurteilt werden, müsste EA konsequenterweise genauso drastisch handeln. Obwohl ein «Fifa» ohne CR7 aktuell kaum vorstellbar scheint.

