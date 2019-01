Ein Klassiker ist auf der Nintendo Switch gelandet

Mario konnte man auf der Nintendo Switch bisher in einigen Rollen bewundern: als Abenteuerreisenden in «Super Mario Odyssey», als unerschrockenen Rennpiloten in «Mario Kart 8 Deluxe» und in «Super Smash Bros. Ultimate» als Haudegen, der Freunde und Feinde gleichermassen verklopft. Einzig in seiner angestammten Rolle war er bisher noch nicht anzutreffen: in der des Jump'n'Run-Experten, der über Goombas, Piranhapflanzen und weitere Gegner hinweg zur Rettung seiner Prinzessin rennt, hüpft und fliegt.

Bis jetzt: Mit «Super Mario Bros. U Deluxe» ist der erste echte 2-D-Plattformer für die Switch erschienen. Es handelt sich indessen nicht um ein völlig neues Mario-Spiel, sondern um die Portierung des Wii-U-Klassikers.

Die Vielfalt überzeugt

Was dem Spass aber keinen Abbruch tut, im Gegenteil: Die Stärken des Originals kommen auf der Switch bestens zur Geltung. Auf die Spieler warten abwechslungsreiche und brillant gestaltete Level, die für Super-Mario-Spiele typisch knallige Grafik und als besonderes Goodie ein Multiplayer-Modus, in dem bis zu vier Spieler antreten können.

Am meisten überzeugt die Vielfalt des Games: Die Level sind mit geheimen Bereichen, witzigen Passagen und kniffligen Stellen angereichert, die Timing und Geschicklichkeit erfordern; Minispiele und Bosskämpfe ergänzen den Spass. Für Ärger sorgt jedoch das Speichersystem: Sind alle Leben verspielt, beginnt man unter Umständen weit zurück im Verlauf und muss bereits erledigte Level noch einmal durchexerzieren.

«Super Mario Bros. U Deluxe» für Switch; Nintendo.

Wertung: 4/5