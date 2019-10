Fortnite wegen Live-Event down

Fortnite kämpft derzeit mit Problemen. So ist es nicht möglich, sich einzuloggen. Schuld sind offenbar Serverprobleme. Epic Games hatte im Vorfeld davor gewarnt.

Denn am Sonntagabend endete Season X. Diesen Moment wollte Epic Games mit einem besonderen Event feiern. Auf Twitter wurde er mehrfach angekündigt. Schon länger wurde spekuliert, was nach Season X passiert. So kursierten etwa zwölf neue Ortsnamen im Internet.

An event is about to happen... All modes and custom match codes are currently disabled.