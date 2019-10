In «Fortnite: Albträume» wartet der Sturmkönig

Im Kampf gegen den Sturmkönig, den Bösewicht aus dem «Rette die Welt»-Modus, ist Teamgeist gefragt. Nur so kann man im neuen, zeitbegrenzten Modus das Monster besiegen, das die ganze Karte zerstören möchte. Es gilt den Sturmkönig so lange zu bekämpfen, bis er all seine Leben verloren hat. Wenn dir das gelingt, bekommst du als Belohnung das exklusive Sturmsegel.

Während des Kampfs lässt der König immer wieder Meteoriten regnen. Er spawnt auch Horden von Zombies, die Munition fallen lassen, sobald man sie abschiesst. Für einen Sieg gegen den Sturmkönig ist ein aufmerksames Team nötig, das all seinen Tricks ausweichen kann.

Neue Deko

Die ganze «Fortnite»-Map ist in Halloween-Stimmung. In jeder Stadt sind dekorierte Häuser zu sehen. Diese haben manchmal nur schlichte Spinnennetze oder aber riesige Spinnen an der Hausfassade. Vor den Türen findet man Zombies oder Grabsteine.

Passend dazu gibt es wie jedes Jahr neue Skins. Dieses Jahr kann man als Fussballspieler verkleidete Zombies kaufen oder einen leuchtenden Kürbis als Rückenaccessoire. Der «Fortnite: Albträume»-Event ist am Dienstag gestartet und dauert bis nächsten Montag.



Das erwartet dich am diesjährigen Halloween-Event.

(Video: Epic Games)

*nicik_01 (17) und Joshua Cruiser (16) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.