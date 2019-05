Schweizer Games unter die Lupe nehmen und testen

Die Fantasy Basel - The Swiss Comic Con findet vom 3. bis 5. Mai an der Messe Basel statt. Das Festival gehört mit rund 50'000 Besuchern zu den grössten Festivals dieser Art in der Schweiz. Die Fantasy bietet ein vollbepacktes Programm für Film-, Game-, Comic- und Cosplayfans inklusive Auftritten von international renommierten Acts.