Japan-Thriller für «Yakuza»-Fans

«Any promotion is good promotion», heisst es im Fachjargon, jede PR ist gute PR. Deshalb dürfte «Judgement» davon profitieren, dass ein Schauspieler des Action-Games im Frühling wegen Kokainbesitzes inhaftiert wurde und Sega vorübergehend den Verkauf des Titels in Japan stoppte.

Tatsächlich aber hat das Action-Adventure solche PR nicht nötig. Das Spiel aus dem Hause der «Yakuza»-Macher Ryu Ga Gotoku überzeugt mit einer düsteren Atmosphäre, packenden Charakteren und einer spannenden Story. Im direkten Vergleich verläuft die Handlung direkter als bei der «Yakuza»-Reihe und ist auch für Europäer problemlos verständlich.

Suche nach dem Mörder

Als Spieler übernimmt man die Rolle von Privatdetektiv Takayuki Yagami. Drei Jahre vor den Geschehnissen in «Judgement» hat dieser seinen alten Job als Anwalt an den Nagel gehängt. Nun gerät er an einen neuen Fall: Er soll Beweise für die Unschuld eines Yakuza-Captains sammeln, der beschuldigt wird, ein Serienmörder zu sein. Der hats auf Yakuza-Mitglieder abgesehen und sticht seinen Opfern per Eispickel die Augen aus.

Der Captain scheint zwar unschuldig zu sein, gleichzeitig scheint er aber auch etwas über den Mörder zu verschweigen. Im Laufe ihrer Ermittlungen gerät Yagami nicht nur in einen Krieg zwischen verfeindeten Clans. Er merkt auch, dass ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Es liegt nun an ihm, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

«Judgement» bietet neben einem erstklassigen Krimi-Gameplay ein durchaus abwechslungsreiches Kampfsystem, das nicht nur Fans von «Yakuza» begeistern wird. Ein Top-Thriller, der es auch ohne Drogenschlagzeilen in manch eine Bestenliste aufs Jahresende hin schaffen dürfte.

«Judgement», Ryu Ga Gotoku, erschienen



(str)