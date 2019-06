Keanu Reeves wird zur Video-Game-Figur

Die Game-Messe E3 in Los Angeles ist mit einem Knall gestartet. Am Microsoft-Event am Sonntagnachmittag (Ortszeit) wurden nicht nur Details zu einer neuen Konsole bekannt gegeben. Man präsentierte den zahlreichen Fans und Journalisten auch einen waschechten Hollywoodstar auf der Bühne .

«John Wick»-Star Keanu Reeves liess es sich nicht nehmen, das Release-Datum des mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Games «Cyberpunk 2077» zu enthüllen. Am 16. April 2020 soll der Titel endlich erscheinen. Womit die Geschichte dieses «Chinese Democracy» der Videogames dann tatsächlich in ein Ende finden würde. Ähnlich wie das Album der Rockband Guns 'n Roses aus dem Jahr 2008 wird «Cyberpunk 2077» seit Jahren angekündigt, angeteasert und dann doch wieder verschoben. Damit soll nun offenbar Schluss sein.

Gastrolle im Spiel

«Im Spiel könnt ihr durch die Strassen der Zukunft gehen, es ist schlicht und einfach atemberaubend», sagte Reeves zu den Fans. Tatsächlich weiss der Mann genau, wovon er spricht: Der US-Schauspieler übernimmt in «Cyberpunk 2077» eine Gastrolle, wie man am Schluss des neuen Trailers zu sehen bekommt. Neben der bekannten «Blade Runner»-Ästhetik überzeugen die neuen Szenen zudem mit viel Spannung, einer emotionalen Atmosphäre und heftiger Gewalt. Das sieht vielversprechend aus.

Daneben gerieten andere Ankündigungen fast ein wenig ins Hintertreffen. Der Game Pass für PC-Spieler ist gestartet und im Xbox Game Pass Ultimate enthalten. Ab Oktober kann die Xbox ausserdem als Xcloud-Server genutzt werden. Das ermöglicht Spielern, ihre zu Hause installierten Games via Internet von überall her zu spielen.

Zudem enthüllte man offiziell die nächste Xbox-Generation, die den Arbeitstitel «Scarlett» trägt. Freuen darf man sich auf kurze Ladezeiten, 8K-Support, Raytracing und vieles mehr. In die Läden kommen soll die Konsole pünktlich auf das Weihnachtsgeschäft 2020.





