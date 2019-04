Klötzchen-Spass nach Plan

Schon erstaunlich, wie es dem Spielzeugklassiker Lego gelungen ist, ein neues Publikum zu erreichen. Die bunten Bausteine aus Dänemark stehen heute jedenfalls längst nicht mehr nur für imposante Bauwerke im Kinderzimmer. Auch die Kinofilme und die daraus entstandenen Game-Abenteuer von TT Games haben geholfen, dass Lego heute beliebter denn je ist.

Umfrage Sind Sie ein Lego-Fan? Ja, Ich kriege nicht genug davon!

Nein, das sagt mir gar nichts.

Dieses Vergnügen ist mir zu teuer.

Verantwortlich dafür ist neben der brillanten technischen Umsetzung vor allem etwas: Der ironische Humor und die Seitenhiebe auf die Popkultur haben Filme wie Videogames nicht nur für Kinder zum Highlight gemacht. Das ist auch im neuen Videogame zu «The Lego Movie 2» nicht anders. Diesmal muss Held Emmet gleich die gesamte Galaxie vor dem neuen Oberschurken General Mayhem schützen.

Offene Lego-Welt

Dabei hat sich Entwickler TT Games spürbar vom linearen Level-Design entfernt und dem Titel eine offenere Spielwelt verpasst. Zudem legt das Spiel den Fokus nicht mehr nur auf die Fähigkeiten der verschiedenen Figuren, sondern vor allem auf das Finden von Bauanleitungen.

Technisch lässt man dabei wie gewohnt nichts anbrennen. Dazu macht der Soundtrack mächtig Laune, und auch die Dialoge sorgen für heitere Momente. Alles paletti also im Klötzchenland? Grundsätzlich ja – allerdings stellt sich, ähnlich wie bei den Kinofilmen, so langsam ein Sättigungseffekt ein. Denn das Lego-Revival ist geglückt. Nun wäre es an der Zeit für mehr Innovation und Kreativität. Die jedoch sucht man bei «The Lego Movie 2»-Game trotz der vielen Bauanleitungen vergeblich.

«The Lego Movie 2 Videogame» für PC, PS4, Switch und Xbox One, TT Games, erschienen

(srt)