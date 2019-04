Mexikos Mauer und andere US-Seitenhiebe

Auch in der Game-Industrie weiss man: Gut vermarktet ist halb gewonnen. Deshalb lassen sich sich die Publisher auch immer wieder spezielle Aktionen einfallen, um einen kommenden Game-Blockbuster zu pushen. Unvergessen etwa die Wasserstoffballon-Aktion bei «Mass Effect 3» oder die diversen Stunts mit Prominenten zu «CoD: Black Ops».

Innovativ war man auch immer beim Tom-Clancy-Shooter «The Division». Besonders gern setzen die Marketingleute von Ubisoft auf Provokation. Bereits vor ein paar Wochen imitierte man einen fiktiven Government-Shutdown, der selbstverständlich das Chaos in der Trump-Administration auf die Schippe nahm.

Eine Mauer für Mexiko

Nun hat sich die Marketingabteilung Trumps kontroverse Mauerpläne ins Visier genommen. So wurde auf Twitter eine fiktive Pressemitteilung veröffentlicht, in der angekündigt wurde, dass Mexiko eine Mauer gegen die Flüchtlinge der USA bauen werde. Dadurch sollten Infizierte aufgehalten werden.

THIS JUST IN. Mexico responds to the deteriorating situation in the US. pic.twitter.com/xassgLoXLF