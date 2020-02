Neue Spielphysik soll «Fortnite» retten

Die Macher von «Fortnite» haben ein neues Physiksystem im Spiel lanciert. Viele Spieler setzen nun grosse Erwartungen in die neue Engine namens «Chaos». Für Streamer Ninja ist es die Rettung von «Fortnite». Aufgrund dieser Aussage entstand ein regelrechter Hype um die neue Engine.

Umfrage Was hältst du von «Fortnite»? Finde ich super!

Ich spiele es ab und zu und finde es ganz okay.

Noch nie gespielt, aber ich will es mal ausprobieren.

Das kann mir gestohlen bleiben!

Fortnite? Noch nie gehört.

Dieser wurde aber durch Epic Games wieder ausgebremst, da die Änderungen erst nach und nach ins Spiel kommen werden. Damit will man verhindern, dass zu viele Fehler auf einmal auftauchen. Ausserdem hat Epic Games eine Funktion eingeführt, mit der man Fehler und Bugs melden kann, die durch neue Updates in «Fortnite» auftreten.

Engine hat viel Potenzial

Die ersten bemerkbaren Änderungen werden hauptsächlich optisch sein, denn Epic Games schreibt auf seiner Website, dass sich «Fortnite» vorerst so spielen lässt, wie bisher gewohnt. Weiter heisst es, dass die neue Engine viel Potenzial hat, das erst mit der Zeit ausgeschöpft werden wird.

Das heisst, dass in naher Zukunft auch grundlegende Mechanismen in «Fortnite» geändert werden. Daher wird uns das neue System wohl auch in Zukunft noch eine Menge Freude bereiten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

*nicik_01 (18) und Joshua Cruiser (16) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.