Neues Leben für «Batman» und «Game of Thrones»?

Gute News für alle Telltale-Fans. Die US-Firma LCG Entertainment hat sämtliche Vermögenswerte, Marken, Technologien und geistigen Eigentumsrechte von Telltale Games übernommen. Das neue Unternehmen wird die Marke unter dem bekannten Namen Telltale Games weiterführen. Damit wurde eines der renommiertesten Gamestudios – zumindest im Bereich Storytelling – auf unerwartete Art und Weise gerettet.

Wir erinnern uns: Mit seinen visuell unverkennbar umgesetzten Abenteuern, die oftmals auf populären Film- oder Serienvorlagen basierten, hatte sich das 2004 gegründete Studio Telltale eine grosse Fangemeinde erarbeitet. Beispielsweise mit «Back to the Future», «Batman» oder «Game of Thrones». Doch letztes Jahr ging das Unternehmen überraschend in Konkurs. Der Hersteller musste im September 2018 dichtmachen, 250 Mitarbeiter wurden entlassen. CEO Pate Hawley begründete die Entscheidung damals damit, dass die Firma ein «unglaublich schwieriges» Jahr hinter sich habe. Zwar konnte man wichtige Spiele auf den Markt bringen, die Verkaufszahlen blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Man könnte auch sagen: Es gab Flops am Laufmeter.

Wiederveröffentlichungen geplant

Davon nicht abschrecken liessen sich nun offenbar neue Investoren. Zu ihnen gehören Rebellion, Heavy Iron Studios, Starbreeze und Athlon Games. Das neue Studio wird von Jamie Ottilie und Brian Waddle geführt. Ottilie ist für das Studiomanagement und die Technologie verantwortlich, während Waddle die Geschäftsentwicklung und die Finanzen übernimmt. Das Unternehmen wird als Marketing- und Publishing-Partner für Spiele aus dem Back-Katalog und die Neuerscheinungen des Unternehmens fungieren. Ehemalige Mitarbeiter von Telltale will man als Freelancer teilweise wieder beschäftigen.

Nun hoffen viele Fans auf neues Leben für ihre Lieblinge. Die neuen Studiochefs Waddle und Ottilie haben denn auch bereits bestätigt, dass man bekannte Serien fortsetzen will. Gegenüber Polygon.com sagten sie, dass die Rechte an populären Lizenzspielen wie «The Wolf Among Us» und «Batman» sowie Telltale-Eigenproduktionen wie «Puzzle Agent» bereits gesichert sind. Die Serie «The Walking Dead» dagegen dürfte im neuen Katalog eher schlechte Karten haben, weil der aktuelle Lizenzinhaber Skybound eigene Pläne verfolgt.

So sieht «Batman: The Telltale Series» aus. (Foto: PD)

Neustart oder Abzocke?

Was mit den Telltale-Titeln auf Basis von Hits wie «Borderlands», «Game of Thrones», «Guardians of the Galaxy» und «Minecraft» geschehen wird, muss man abwarten. Zu viele Fragen betreffend Lizenzen sowie Sinn oder Unsinn einer Weiterführung sind derzeit noch offen. Zu seiner Strategie sagt der neue Studiochef: «Ich mag Spiele, die Geschichten erzählen. Diese Industrie braucht eine Firma, die sich auf erzählerische Games fokussiert.»

Sicher ist: Das neue Telltale Games soll im kalifornischen Malibu entstehen und wie früher Spiele als Episoden herausbringen. Friede, Freude Eierkuchen, könnte man also meinen. Doch in die Freude über die Rettung von Telltale mischen sich auch Zweifel und sogar Häme. Denn nicht wenige Fans unterstellen den vermeintlichen Rettern, dass sie sich vor allem am bekannten Namen bereichern und mit etablierten Franchisen abzocken wollen. Zu ihnen gehört etwa Youtuber Jim Sterling. Ob er recht hat? Time will tell.

