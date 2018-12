Ninja macht auf Twitch die riesige «Fortnite»-Party

Der 27-jährige Amerikaner Tyler Blevins aka Ninja hat derzeit einen Lauf. Nicht nur kann man dem ehemaligen «Halo»-Spieler täglich etwa zehn Stunden lang zusehen, wie er in «Fortnite» gegen seine Gegner antritt. Innert eines Jahres wurde er so zum bekanntesten Streamer des Battle-Royale-Games überhaupt.

Umfrage Wie oft spielen Sie «Fortnite»? Ich spiele manchmal «Fortnite».

Ich spiele das Game täglich mehrere Stunden.

Ich schätze mich als süchtig ein.

Selten.

Nie.

Im Video zu Youtube Rewind 2018 hatte Ninja einen Auftritt als Busfahrer. (Bild: Youtube) Im Video zu Youtube Rewind 2018 hatte Ninja einen Auftritt als Busfahrer. (Bild: Youtube) Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Und die Zahlen sind beeindruckend: So hat er über 12 Millionen Abonnenten auf der Streaming-Plattform Twitch und fast so viele Follower auf Instagram. Wie Forbes.com bereits im März berichtete, verdient Ninja damit pro Monat über eine halbe Million Dollar.

Viel Erfolg, wenig Schlaf

In einem grossen Interview mit Nytimes.com äusserte sich Blevins kürzlich über sein Leben als Streamer und erzählte aus seinem Alltag. Unter anderem gab er an, dass er pro Nacht etwa fünf bis sechs Stunden schlafe und gerne länger liegen bleiben würde. Sein Zeitplan lasse dies jedoch nicht zu, denn wenn er einmal fünf Minuten zu spät sei, sei der Chat schon voll mit Nachrichten wie «Ist Ninja zu spät?» oder «Warum ist er nicht online?».

Die Gefahr eines Burn-outs bestehe jedoch nicht: «Ich liebe es, Videogames zu spielen, und ich werde es immer lieben.» Beim «Fortnite»-Spielen rät Ninja anderen dazu, manchmal eher vorsichtig zu sein, als auf einen Kill zu zielen, um zu überleben. Er als bekannter Streamer gehe jedoch jedes Mal auf den Kill, so Ninja auf Rückfrage des Journalisten.

Gaming-Party zum Jahreswechsel

An Silvester wird Ninja – zusammen mit einigen Gästen – einen 12-stündigen «Fortnite»-Livestream live aus New York präsentieren. Sein Gaming-Setup wird im Paramount-Gebäude am Times Square aufgebaut, dem Platz, auf dem jeweils über eine Million Menschen ins neue Jahr feiern.

Ninja sagte gegenüber Redbull.com zum Event: «Als ich zu gamen begann, hätte ich nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Silvester war schon immer gut für Gamer, weil man dann eine gute Ausrede hat, lange aufzubleiben und zu spielen. Bislang gab es jedoch noch nie einen Anlass, der auf dieser Tradition beruhte.»

Die Übertragung wird exklusiv auf dem Twitch-Kanal von Ninja zu sehen sein, so dass auch Fans aus aller Welt den Event mitverfolgen können. Der Start der Sendung ist für 16 Uhr lokaler Zeit geplant, so dass die Jahreswechsel von Moskau bis Alaska in die Dauer seines Streams fallen werden.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(swe)