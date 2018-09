Sexgame auf Steam in der Schweiz spielbar

Schon vor seiner Veröffentlichung sorgte «Negligee: Love Stories» für rote Köpfe, denn das Hentai-Game ist der erste Titel auf der populären PC-Plattform Steam, der unzensierte Sexszenen enthält. Bislang hatte der Betreiber Valve bei erotischen Games stets eine strenge Zensur walten lassen, um nicht ins Visier der Moralisten zu geraten.

Diese Vorbehalte hat man nun aus dem Weg geräumt. Die neuen Inhaltsrichtlinien für Steam erlauben nahezu alle Spielinhalte. Wobei gewisse Titel – dazu gehört «Negligee: Love Stories» – erst mit entsprechenden Filter-Einstellungen auffindbar sind. Verbieten will Steam künftig aber nur noch Games, die nach Ansicht von Valve illegalen Content enthalten oder als sogenanntes «Trolling» eingestuft werden.

Nicht nur harmlose Spielereien

Doch ist die Aufregung überhaupt gerechtfertigt? Bei «Negligee: Love Stories» handelt es sich laut Beschreibung des Publishers um eine erotische Visual Novel, also um eine spielbare Geschichte. Spieler führen in vier verschiedenen Handlungssträngen anzügliche Dialoge und verwickeln die weiblichen Spielfiguren Karen, Charlotte, Sophie und Jasmin in unterschiedliche Sexabenteuer. Das Ganze ist eine Art «Pornovariante eines RPGs», wie es ein Spieler in einem Kommentarforum treffend ausgedrückt hat.

Obwohl das Game im einschlägig bekannten Manga- respektive Hentai-Stil gehalten ist, geht es dabei durchaus heftig zur Sache. Schäferstündchen zwischen Mann und Frau sowie Frau und Frau sind kein Tabu, Hardcore-Sex auch nicht. Man sieht Erektionen, Ejakulationen und primäre Geschlechtsteile in Grossaufnahmen.

Selbst bei eher heiklen Themen wie erzwungenem Sex, Prostitution, Nymphomanie und Missbrauch in der Ehe zeigt «Negligee: Love Stories» keinerlei Berührungsängste. «The first Hardcore Porn Game on Steam is not fucking around» – auf Deutsch ungefähr: Das erste Porno-Spiel auf Steam ist alles andere als eine schlaffe Sache – so lautet das Urteil auf «Vice».

Verbot in 28 Ländern

Die Erregung über das am 15. September veröffentlichte Erotik-Game hat nun jedoch einen argen Dämpfer erhalten, denn bereits wenige Tage später ist das Spiel in vielen Ländern nicht mehr erhältlich. Der Grund: Vielerorts verstösst der Vertrieb des Sexspiels gegen das Gesetz. Insgesamt sind 28 Länder vom Verkaufsstopp betroffen.

Die Entwickler haben nach eigenen Angaben freiwillig auf die jeweilige Rechtslage reagiert. In manchen Ländern griffen aber auch die Behörden ein. Betroffen sind unter anderem Japan, China, Südkorea und Australien. Auch in mehreren europäischen Ländern ist «Negligee: Love Stories» nicht mehr auf Steam erhältlich. Dazu gehört beispielsweise auch Deutschland.

In der Schweiz jedoch ist das Sexgame unzensiert spielbar. Wer auf Steam mit «Negligee: Love Stories» heisslaufen möchte, erhält lediglich eine Warnung und die Frage, ob er auf die entsprechende Seite weitergeleitet werden will. Und – zumindest am Freitag – einen Rabatt von einem Franken.



