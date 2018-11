So realistisch werden Games mit Ray-Tracing

Hören Filmemacher den Begriff Ray-Tracing, zucken sie gelangweilt mit den Schultern: Die Technologie existiert in der Welt der animierten Streifen schon seit über 20 Jahren, bereits seit den 1960er-Jahren wird an Ray-Tracing getüftelt. «Toy Story» war 1995 der erste kommerzielle Animationsfilm, in der die Technolgie zum Einsatz kam. Eindrücklicher zeigte sich Ray-Tracing im Film «Cars» (2006). Seitdem ist das Spiel mit dem Licht nicht mehr aus Animationsfilmen wegzudenken. In der Welt der Videogames jedoch gilt Ray-Tracing als der letzte Schrei – als Technologie, die buchstäblich ein neues Licht auf Games wirft.

Umfrage Ist Ray Tracing ein Grund für Sie, jetzt eine neue Grafikkarte zu kaufen? Unbedingt, habe schon eine.

Ja, werde ich mir demnächst zulegen.

Mal abwarten, welche anderen Spiele noch mit Ray Tracing erschienen.

Nein.

Weiss nicht.

Bildstrecken Darum ist der virtuelle «Fifa»-Fussball so beliebt Video Gametrailer «Battlefield V»

Elf Games für Ray Tracing



«Battlefield V»: Multiplayer-Egoshooter mit Wumms.

«Shadow of the Tomb Raider»: Action-Adventure mit Lara Croft.

«Atomic Heart»: Shooter in einer alternativen Realität.

«Control»: Dritt-Person-Action-Adventure.

«Metro Exodus»: Grafisch aufwändiger Egoshooter.

«Enlisted»: Mulitplayer-Shooter, der im zweiten Weltkrieg spielt.

«Justice»: Chinesisches Massive-Multiplayer-Online-Spiel.

«JX3»: Remake eines chinesischen Massive-Multiplayer-Online-Spiels von 2009.

«Mechwarrior V: Mercenaries»: Kämpfen im schillernden Stahl von Mechwarriors.

«Project HD»: Eine Art «Monsterhunter» des koreanisch-japanischen Nexon-Studios.

«Assetto Corsa»: Rennspiel, das optisch immer schon in der ersten Reihe mitfuhr. : Multiplayer-Egoshooter mit Wumms.Action-Adventure mit Lara Croft.: Shooter in einer alternativen Realität.: Dritt-Person-Action-Adventure.: Grafisch aufwändiger Egoshooter.: Mulitplayer-Shooter, der im zweiten Weltkrieg spielt.: Chinesisches Massive-Multiplayer-Online-Spiel.: Remake eines chinesischen Massive-Multiplayer-Online-Spiels von 2009.: Kämpfen im schillernden Stahl von Mechwarriors.: Eine Art «Monsterhunter» des koreanisch-japanischen Nexon-Studios.: Rennspiel, das optisch immer schon in der ersten Reihe mitfuhr.

Im Namen Ray-Tracing steht bereits, um was es im Grunde geht: ums Verfolgen (engl.: to trace) von Lichtstrahlen (engl.: rays) beim Auftreffen auf eine Oberfläche. Spiegeln wir uns zum Beispiel in einer Oberfläche, werden einige Lichtstrahlen (die ebenfalls Reflexionen des Lichts auf unserer Haut sind) von der Oberfläche verschluckt, andere unterschiedlich stark und in verschiedenen Winkeln reflektiert. Was in der realen Welt natürlich passiert, ist in der virtuellen Welt komplex. Das Verhalten von Millionen simulierter Lichtstrahlen auf einer Oberfläche zu berechnen, bedarf einer immensen Rechenleistung. Das Resultat lässt sich sehen: Extrem realistisch aussehende 3-D-Welten, die sich von der Wirklichkeit kaum mehr unterscheiden lassen.

Meilenstein fürs Licht

Da Ray-Tracing so viel Rechenleistung beansprucht, war die Technologie bisher nur in Animationsfilmen anzutreffen, wo sich die Filmbilder im Voraus in stundenlanger Arbeit rendern lassen. Spielsequenzen hingegen laufen dynamisch und je nach Spielverhalten anders ab. Wegen der hohen Anforderung kam Ray-Tracing in Games bisher nicht in Frage.

Bis Nvidia im August eine neue Generation von Grafikkarten mit einer sogenannten Turing-Architektur vorstellte (RTX 2080 und RTX 2070). Die Karten ermöglichen es, Ray-Tracing in Games in Echtzeit zu berechnen. In Zukunft werden somit nicht nur die vorproduzierten Cut-Scenes täuschend echt aussehen, sondern auch die live in den Spielen erlebten Szenen – was einem neuen Meilenstein der visuellen Darstellung entspricht. In Demo-Videos hat Nvidia dies eindrücklich bewiesen (siehe unten).

Noch teuer und rar

Gamer, die sich nun die sofortige Erleuchtung wünschen, müssen sich gedulden. Bei der Einführung der neuen Grafikkarten wurden gerade mal elf Spiele angekündigt, die Ray-Tracing unterstützen. Erschienen ist bisher nur «Battlefield V». Fürs bereits erschienene «Shadow of the Tomb Raider» wird die Unterstützung der neuen Technologie erst noch nachgeliefert.

«Shadow of the Tomb Raider» (Video: NVIDIA)



Die Sache hat einen weiteren Haken. Um in «Battlefield V» in den Genuss der schillernden Welt zu kommen, muss eine der teuren RTX-Grafikkarten verwendet werden. Wer das Topmodell, die RTX 2080 Ti möchte, braucht auch Geduld: Sie ist kaum verfügbar. Ausserdem werden die neusten Rechenprozessoren, zum Beispiel ein Intel Core i7 der achten Generation, und genügend Speicher empfohlen. Ray-Tracing kommt zu einem weiteren Preis: Gemäss Tests des Youtuber Hardware Unboxed, fällt die Framerate des Spiels bei aktiviertem Ray-Tracing auf einen Drittel zusammen – was bei Egoshootern zu Nachteilen führt.

Ray Tracing dürfte deshalb vorerst vor allem Hardcore-Fans in seinen Bann ziehen. Es ist allerdings absehbar, dass laufend Spiele mit Ray-Tracing-Unterstützung hinzukommen und die neue Technologie aus der Gamewelt bald ebenso wenig wegzudenken sein wird, wie aus der Filmwelt.

«Metro Exodus» (Video: NVIDIA)



«Atomic Heart» (Video: NVIDIA)



«Control» (Video: NVIDIA)