So viel kostet im Shop von «Fortnite» alles zusammen

Epic Games, der Entwickler von «Fortnite», bietet das Spiel gratis zum Download an. Dennoch können Spieler viel Geld investieren. Wie viel Geld müsste man ausgeben, wenn man alle Gegenstände im Spiel «Fortnite» kaufen würde?

Wir haben nachgerechnet. Einerseits sind da die käuflichen Dinge aus dem Itemshop. Dazu zählen Skins, Gleiter und andere Artikel, die mit der In-Game-Währung vBucks gekauft werden können. Dazu kommen Battle-Pass-Gegenstände. Das sind zum Beispiel Tänze und Skins, die im Battle-Pass (950 vBucks) enthalten sind.

Fünf Kategorien

Das Spiel ist in Seasons aufgeteilt. Praktisch jede davon hat ein eigenes Starter-Paket, das im Laden für umgerechnet 5 Franken gekauft werden kann. Dazu kommen noch Skin-Bundles. Diese Pakete enthalten mehrere Skins und/oder Gleiter. Sie können ebenfalls direkt für echtes Geld gekauft werden. Weiter gibt es noch spezielle Skins, die man nur beim Kauf einer Konsole oder Grafikkarte bekommen kann. Jeder Gegenstand in «Fortnite» kann in eine der eben genannten Kategorien eingeordnet werden. Helden und Waffen aus «Rette die Welt» flossen nicht in unsere Berechnung mit ein.

Mehrere Tausend Dollar

Der Umrechnungskurs ist 1 Franken pro 100 vBucks. Kauft man grössere Summen der virtuellen Währung, erhält man vom Entwickler Mengenrabatt. Für das grösste Paket (13'500 vBucks) muss man 100 Franken hinblättern.

Rechnet man mit diesem Kurs, kosten allein alle Skins, die es im Itemshop zu kaufen gibt, knapp 4000 Franken. Alle Spitzhacken ergeben ein Total von 1100 Franken, die Tänze (Emotes) gibt es für 740 Franken, will man alle Hängegleiter, so muss man nochmals 650 Franken investieren. Die Waffenlackierungen und Rucksäcke machen rund 300 Franken aus.

Das Zwischentotal der käuflichen Gegenstände beträgt also rund 6700 Franken. Rechnet man noch Gegenstände, die in Bundles und in den Starter-Paketen sowie in den anderen Kategorien enthalten sind dazu, so kommt man auf rund 7100 Franken.

Im Vergleich mit anderen Spielen ein mickriger Betrag. So werden teilweise seltene Waffen-Skins im Shooter «CS:GO» für mehrere Zehntausend Franken gehandelt.

*Joshua Cruiser (16) und nicik_01 (18) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.