Spieler wünschen sich Fahrzeuge in «Fortnite»

In jeder Runde «Fortnite» fegt ein Sturm über die Battle-Royale-Insel, der alle aktiven Spieler zwingt, sich in das Auge des Sturms zu bewegen. Mit etwas Glück befindet man sich bereits in dieser sicheren Zone, aber meistens ist dies nicht der Fall.

Dann muss man so schnell wie möglich in das Auge des Sturms gelangen. Am besten geht das mit einem Fahrzeug. Der Entwickler Epic Games hat aber praktisch alle beliebten Fortbewegungsmittel zum Start der Season 1 in Kapitel 2 entfernt. Quads, Driftboards, Piratenkanonen, Kugler, Flugzeuge, Golf- und Einkaufswagen: Sie alle waren einst im Spiel vorhanden.

Verrückte Konzepte

Das Motorboot ist das einzige Fortbewegungsmittel, das übrig ist. Sinn macht dieses allerdings nur auf dem Wasser, da es an Land Schaden nimmt. Dieser fahrzeuglose Zustand kommt bei den Spielern nicht gut an. Sie wünschen sich mehr Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Im Internet kursieren derzeit mehrere verrückte Konzepte für neue Fortbewegungsmittel.

Fahrzeuge = Spielspass

Moment mal: In der ersten Season des Spiels gab es ja noch gar keine Vehikel, dürften einige jetzt argumentieren. Wieso also sind Fahrzeuge überhaupt notwendig?

Seit in Season 4 die Einkaufswagen eingeführt wurden, gehören sie einfach dazu. Im Golfwagen zum Beispiel können vier Spieler mitfahren, mit nur einem Fahrer. Die anderen können sich heilen und gleichzeitig trotzdem vorwärtskommen.

Ausserdem wird beim Hinzufügen von Fahrzeugen viel mehr Spielspass ermöglicht, die Spieler probieren Tricks aus, machen Wettrennen oder entwickeln neue Techniken. Vielleicht hört Epic ja auf die Fans und bringt mit dem Start der Season 2 (in Kapitel 2) neue Fahrzeuge ins Spiel.

*Joshua Cruiser (16) und nicik_01 (18) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.