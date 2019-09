Spielspass und Fan-Service am Laufmeter

Es gibt Spiele, bei denen glaubt man nicht, dass sie wirklich noch zustande kommen. «Star Citizen» gehört in diese Kategorie – und eben auch ein neues «Borderlands». Doch im Gegensatz zum Molineux-Weltraumabenteuer ist der Loot-Shooter jetzt tatsächlich erschienen. Und obwohl einiges anders ist als früher, dürfte kaum ein Fan enttäuscht werden. Besonders das Fehlen von Bösewicht Handsome Jack ist zwar allgegenwärtig. Als charismatischer Fiesling hatte der in den Vorgängern durchaus Eindruck hinterlassen.

Seinen Part übernehmen nun zwei Geschwister, die auch nichts anbrennen lassen: die Calypso-Zwillinge Tyreen und Troy. Mit abgründigen Ideen wie Live-Streams ihrer Morde haben die Psycho-Twins alle Clans des Planeten vereint und werden von ihnen verehrt. Dem infernalischen Duo stellen sich in «Borderlands 3» die Crimson Raiders unter der Führung von Lilith, der Sirenen-Heldin aus dem ersten Teil, entgegen. Ihr zur Seite stehen jede Menge bekannte Figuren wie Ellie, Marcus Kincaid, Mad Moxxi, Rhys, Maya, Tina und viele mehr. Die Vielzahl an bekannten Gesichtern, die geschickt in die neue Handlung eingebaut werden, ist eine der Stärke des Spiels. Die Macher sind sich der Erwartungshaltung offenbar bewusst – und liefern Fan-Service am Laufmeter.

Viele Waffen

Dazu gehört auch das beeindruckende Waffenarsenal, das hier aufgefahren wird. Natürlich steht dabei das Looten auf der Tagesordnung. An allen Ecken und Enden werden so viele verschiedene Knarren fallengelassen, dass es eine helle Freude ist. Auch dank viel schwarzem Humor, einer abgedrehten Geschichte mit jeder Menge schräger Charaktere und viel Spielspass wird dieser Loot-Shooter so zum Jahreshighlight nicht nur für «Borderlands»-Fans. Damit hätten bis vor kurzem wohl nicht allzu viele gerechnet.

«Borderlands 3» für PC und Konsolen erschienen



(est)