Spielt die Xbox One bald keine Rolle mehr?

Zu Beginn eines neuen Jahres blickt Metacritics.com jeweils zurück und schaut, welche Games im vergangenen Jahr die höchsten Wertungen erhielten. Zuoberst auf der Rangliste steht für 2018 wenig überraschend «Red Dead Redemption 2» mit einer Wertung von 94 von insgesamt 100 möglichen Punkten, gefolgt vom PS4-exklusiven Titel «God of War». Das exklusiv für Nintendo erschienene Prügelspiel «Super Smash Bros. Ultimate» wurde mit der hohen Bewertung von 93 Punkten belohnt.

Zwar folgt mit einer Wertung von 92 das Xbox-Rennspiel «Forza Horizon 4» – doch Metacritic moniert, dass es sich nicht um ein echtes, exklusives Xbox-Spiel handelt: «Forza Horizon 4» erschien nämlich auch für PC. Dies mag nach Haarspalterei klingen, weist aber auf ein tiefer liegendes Problem hin: 2018 sind keine exklusiven, hauseigenen Blockbuster erschienen, die zum Kauf einer Xbox One animieren. Zu den bekanntesten Games, die 2018 nur für Microsofts Konsolen erschienen, zählen «State of Decay 2» und «Sea of Thieves» – mit schwachen Wertungen von 66 respektive 69 Punkten.

Fazit: Der Software-Konzern hat im vergangenen Jahr die Entwicklung exklusiver Games für die hauseigene Spielkiste sträflich vernachlässigt. Der Grund: Microsoft fokussierte verstärkt auf PC-Spiele. Aber auch hier war die Ausbeute laut Metacritics.com mager: Gerade ein PC-Spiel – «Into the Breach» – knackte die 90er-Marke.

Etwas besser dürfte es für Xbox-Fans 2019 aussehen: Mit «Crackdown 3», «Gears of War 5» und «Ori and the Will of the Wisp» sind drei vielversprechende exklusive Xbox-Games angekündigt worden. Gemunkelt wird zudem von einem neuen «Halo». Trotzdem scheint die Xbox beim Redmonder Konzern längst nicht mehr so eine wichtige Rolle zu spielen wie früher. Dies lädt aber auch zu Spekulationen darüber ein, ob dieses Jahr eine neue Xbox-Generation angekündigt wird.

(jag)