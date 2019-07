Stelldichein der Superhelden

Vor rund zehn Jahren gaben sich die Avengers, XMen, Guardians of the Galaxy, Spider-Man und Co. das letzte Stelldichein auf Gamekonsolen, um die Welt von Superbösewichten zu befreien. Nun ist mit «Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order» die Fortsetzung exklusiv für die Nintendo Switch erschienen. Das Action-Rollenspiel schickt die Helden auf die Jagd nach den sechs Infinity-Steinen, bevor Überschurke Thanos sie in die Finger kriegt – wer alle sechs Steine besitzt, gelangt zu unendlich viel Macht.

Spieler steuern im Game vier Superhelden, die sie frei zusammenstellen – bis zu vier Switch-Spieler können auch lokal im Ko-op-Modus zusammenspannen. Mitglieder der Guardians of the Galaxy kämpfen so Seite an Seite mit Thor, Wolverine oder Daredevil. Überwältigt das Team Bossgegner wie etwa Venom oder Loki, können diese für die Allianz gewonnen werden und sind danach ebenfalls spielbar. Alle Helden verfügen über Spezialattacken, weshalb die Zusammensetzung des Teams entscheidend für dessen Schlagkraft ist. Mittels Level-ups werden die Helden stärker und im Lauf des Games werden sie mit weiteren Fähigkeiten ausgestattet.

Das Game ist gut gelungen, sollte aber auf einem grossen Screen gespielt werden. Dann macht es auch richtig Spass, wenn die Helden ihre Synergien nutzen und sich alle Kräfte in einem furiosen Feuerwerk gleichzeitig entladen.

«Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order» für Nintendo Switch; Team Ninja, Nintendo.

Wertung: 4/5

(jag)