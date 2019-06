Nicht überspringbare Werbung macht Fans sauer

Die Game-Industrie hat sich in letzter Zeit als ziemlich erfinderisch gezeigt, wenn es darum geht, neue Geldquellen zu erschliessen. Und das längst nicht nur zur Freude ihrer Kunden: Lootboxen, Season-Pässe, Sammelkarten, Abo-Gebühren, DLCs – viele dieser versteckten Wege, noch mehr Geld aus den Fan-Portemonnaies herauszuquetschen, haben für mächtig Unmut in der Community gesorgt.

Ein weiteres Ärgernis ist die sogenannte In-Game-Werbung. Spieler von kostenlosen Mobile-Games kennen sie in- und auswendig: Bevor man weiterspielen darf, muss man sich meist 30 Sekunden lange Werbespots ansehen. Überspringen lassen sie sich nicht. Der einzige Weg, sie zu umgehen, ist die Kauf- respektive Vollpreisversion des Spiels.

Werbung in Vollpreisspiel

Bei Gratis-Games muss man das akzeptieren. Richtig wütend wurden Spieler zuletzt aber beim Basketballspiel «NBA 2K19». Auch dort mussten sich Käufer regelmässig nicht überspringbare Werbekampagnen ansehen. Tatsächlich findet sich in der Pre-Game-Show vor jedem Basketballspiel eine Reklame, die bis zu einer Minute lang ist – und damit die Ladezeit deutlich übertrifft. Zudem bewirbt sie US-Produkte und ist deshalb für den europäischen Markt eher irrelevant.

Ärgerlich ist das vor allem, weil die Werbung in diesem Fall nicht in einem kostenlosen Mobile-Game aufgeschaltet wird, sondern in einem sogenannten Vollpreisspiel. Denn wer sich die Sportsimulation «NBA 2K19» zulegt, bezahlt dafür einen stattlichen Preis. Als Gegenleistung darf der Käufer eigentlich erwarten, dass er nicht nur den vollen Umfang des Spiels erhält, sondern auch von Werbung, ganz besonders von nicht überspringbarer, verschont wird.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Werbung in «NBA 2K19» gezeigt wird. Schon früher waren etwa Spots für den Sportartikel-Hersteller Converse und andere US-Produkte zu sehen. Auch in diesen Fällen konnte der Spieler die Reklame nicht überspringen.

Ärger bei den Fans

Dass solche Aktionen bei den Käufern schlecht ankommen, ist wenig überraschend. Auf Twitter und Reddit häuften sich Einträge von frustrierten Fans. Solche Massnahmen seien genau jene Art von Ärger, die dazu führe, dass man sich das Game bei der nächsten Ausgabe nicht mehr kaufen werde, schreibt etwa der Twitter-User Allan Simon.

Hey @NBA2K, putting unskippable ads on a game we already paid money for is the kind of BS that will make people stop buying. Totally insane. Love, a guy who’s been buying your game since 2k1.