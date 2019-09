Viel Liebe zum Detail für Horror-Maestro

Schreckliche Visionen, unheimliche Wesen, wiederkehrende Alpträume, in Untiefen schlummernde Monster – die Geschichten von H. P. Lovecraft sind unverkennbar und können bis heute auf eine grosse Fangemeinde zählen. Auch in der Gameindustrie werden die Welten des amerikanischen Horror-Maestros immer wieder für Spiele bemüht. Wie unlängst für das gelungene Survival-Horrorspiel «Call of Cthulhu» oder den stimmigen Düsterkrimi «The Sinking City». Nun ist mit «Gibbous: A Cthulhu Adventure» ein weiteres von H. P. Lovecraft inspiriertes Game erschienen.

Umfrage Bist du ein Gamer? Ja klar.

Manchmal zocke ich schon.

Nicht mehr.

Nein.

Dunkle Verschwörung

Der Inhalt: Buzz Kerwan hat ein Problem. Seine Katze spricht, und sie ist nicht glücklich darüber. Schuld daran ist das Necronomicon, ein Buch vollgepackt mit schwarzer Magie, das dem jungen Bibliothekar in die Hände gefallen ist. Buzz, seine sprechende Katze und ein Privatdetektiv namens Don müssen einen Weg finden, die Katze wieder normal werden zu lassen. Nebenbei sollen sie eine Verschwörung um das Necronomicon aufdecken, bei der geheimnisvolle Kulte und unheimliche Fischwesen eine Rolle spielen. Schliesslich ist «Gibbous» eine Cthulhu-Verbeugung.

Im Gegensatz zu «Call of Cthulhu» oder «The Sinking City» ist dieses Spiel jedoch kein Action-Spiel, sondern ein stimmiges Point-and-Klick-Abenteuer. Die Präsentation erinnert zuweilen an Lucasarts oder Telltale. Die rumänischen Entwickler spielen gekonnt mit unterschiedlichen Farben und detaillierten Animationen. So entsteht eine tolle Stimmung, die bestens zu den Geschichten des Horror-Meisters passt. Eher simpel sind dagegen die Rätsel. Dennoch: Diese Hommage hat das Herz auf dem rechten Fleck.

«Gibbous: A Cthulhu Adventure» ist für PC erschienen

(str)