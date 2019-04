«90 Prozent des Internet-Traffics läuft über uns»

Schon beim Zutritt wird klar, dass Sicherheit hier ein wichtiges Thema ist. Nur wer angemeldet ist, darf überhaupt hinein. Und jede Person, die das Gebäude betreten möchte, muss die ID abgeben und erhält sie erst beim Verlassen des Geländes wieder zurück. Das trifft für die Mitarbeiter zu, die ihren Ausweis erst am Ende des Arbeitstages zurückbekommen.

Die Massnahmen sind nicht grundlos. In dem unscheinbaren Industriegebäude unweit der Stadt Zürich befindet sich eines der Rechenzentren von Equinix. Die Firma ist in der breiten Bevölkerung wohl eher unbekannt. Dennoch haben die meisten Schweizer – wohl ohne es zu wissen – bereits mit ihren Diensten zu tun gehabt.

Rückgrat der Digitalisierung

«Über 90 Prozent des Schweizer Internetverkehrs läuft durch eines unserer Rechenzentren», sagt Roger Semprini, Geschäftsführer Schweiz von Equinix. Kein Wunder, denn zu den Kunden der Firma gehören unter anderem bekannte Streaming-Anbieter, Cloud-Dienstleister und soziale Netzwerke. Zu den Kunden zählen auch Schweizer Firmen wie etwa Stadler Rail.

Das Unternehmen agiert weltweit. Equinix ist der mit Abstand grösste Anbieter in diesem Bereich und mehr als doppelt so gross wie der nächste Konkurrent, sagt Semprini. Insgesamt gibt es über 200 Equinix-Rechenzentren, darunter auch an Standorten wie Zürich und Genf. Die Digitalisierung wird also unter anderem durch die Infrastruktur der Firma erst ermöglicht.

Redundante Architektur

Entsprechend müssen die Server und Daten, die sich in den hunderten Racks innerhalb des Gebäudes befinden, auch sehr gut gesichert werden. Einerseits wird die Temperatur in den Räumen konstant auf etwa 22 Grad gehalten, damit die Computer effizient arbeiten können. Dies wird über spezielle Kühlsysteme erreicht.

Ausserdem muss die Stromzufuhr gegen potentielle Aussetzer geschützt werden. Deshalb übernehmen kurzfristig Batterien die Energiezufuhr, falls der Strom einmal ausfallen sollte. Dauert ein Ausfall länger, werden spezielle Diesel-Generatoren eingesetzt. Vor Ort wird genug Kraftstoff gelagert, um die Stromversorgung rund 160 Stunden lang überbrücken zu können.

Der Ausbau läuft

Die Firma Equinix stellt den Kunden nicht die komplette Technik, sondern nur den Platz in ihren Rechenzentren und die dazugehörige Infrastruktur zur Verfügung. Für die Computer und das Equipment in den einzelnen Racks, beziehungsweise in den gemieteten Räumen, sind die Kunden selbst verantwortlich. Equinix hat weder physisch noch elektronisch Zugriff darauf.

Weil die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Equinix stetig steigt, ist das Unternehmen nun dabei, das Rechenzentrum in der Nähe von Zürich stark auszubauen. Am Ende wird es über eine Fläche von 7500 Quadratmetern verfügen und somit das grösste im Kanton und vielleicht sogar in der Schweiz sein. Bereits im Frühling soll der erste neue Teil fertiggestellt sein.

