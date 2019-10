«Als 5G lanciert wurde, gab es viele Fake News»

Die Schweizer Telekomanbieter liefern sich ein Rennen um 5G. Sie montieren Antennen in Städten, nehmen 5G-Handys in ihr Sortiment auf und werben mit hohen Geschwindigkeiten und geringen Reaktionszeiten um die Gunst der Kunden. Der neuen Technologie weht aber auch immer wieder Kritik entgegen. So demonstrierten die 5G-Gegner im September in Bern gegen die «Zwangsbestrahlung».

Sunrise-CEO Olaf Swantee an einem 5G-Anlass im Juni 2018. (Bild: Keystone/Aladin Klieber) Sunrise-CEO Olaf Swantee an einem 5G-Anlass im Juni 2018. (Bild: Keystone/Aladin Klieber)

Olaf Swantee, CEO von Sunrise, glaubt, dass 5G der Schweiz viele Chancen bringen wird. «Zum Start von 5G gab es viele Fake News», sagt der CEO. Es sei albern, zu glauben, dass die Technologie der Umwelt schade, sagte er an der Eröffnung des ersten 5G-Innovationszentrums am Montag in Opfikon ZH. An der Präsentation zeigte Sunrise zusammen mit dem Partner Huawei mögliche Anwendungen für die Technologie.

So wurde vor ein paar Wochen ein Bauernhof in Tänikon TG mit 5G aufgemotzt. Die Kühe können mit Sensoren und Kameras nun überwacht werden. «Das Projekt ermöglicht es unter anderem, die Milchproduktion der Kühe zu erhöhen», erklärt Swantee. Auf den Feldern hingegen sollen dereinst Drohnen Daten direkt via 5G in die Cloud senden. Sensoren sollen so den Stickstoffgehalt in den Pflanzen messen, um die Düngung ressourcensparender und präziser auszuführen, heisst es in einer Mitteilung.

Gamen über 5G

Nicht nur Anwendungszwecke für Unternehmen wurden an dem Innovationszentrums-Anlass gezeigt. So hat Sunrise dort den ersten 5G-Gaming-Dienst der Schweiz angekündigt. Zum Start im November sollen 50 Konsolentitel spielbar sein. «Es ist für unsere Kunden der erste Dienst, der 5G wirklich greifbar macht, denn mit 4G wäre so etwas schlicht nicht möglich», sagt Adnan Shah, Head of Mobile Product Management von Sunrise.

Der Game-Dienst wird zusammen mit Gamestream lanciert. Zum zocken benötigt man ein 5G-Handy oder aber etwa den 5G-Smart-Hub von Hersteller HTC. Zum Start sind Titel wie «Tomb Raider» oder «DiRT Rally» dabei. Der Streamingdienst kostet 9.90 Franken pro Monat. Neue Games sollen regelmässig dazukommen.

