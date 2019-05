«Fortnite»-Bug bringt Profi um WM-Qualifikation

Owen «Animal» Wright vom Team Sentinel war kurz davor, sich die Teilnahme an der «Fortnite»-Weltmeisterschaft zu sichern. Die Ausgangslage war gut, denn er hatte genügend Materialien und sehr gute Waffen. Gegen Ende einer der Runden flüchtete er mit einem Hängegleiter in die vermeintliche Sicherheit. Bei der Landung entdeckte er einen Gegner und versuchte dort umgehend eine Wand zu bauen.

Doch der Plan ging nicht auf. Der Profispieler wurde wegen eines Bugs vom Gegner getötet und verpasst deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit die Qualifikation für die WM. Doch nicht nur die Teilnahme am Turnier steht auf dem Spiel, sondern auch ein Preisgeld von 50'000 Dollar, das er bei einer Qualifikation erhalten hätte. «Animal» schrieb in einem Tweet (unten), dass er unheimlich enttäuscht sei und dass er einen Platz an der WM verdient hätte.

only reason i didnt qual. $50k bug right here. i am sad beyond belief and really feel i deserve a spot because i played very well. whatever man. pic.twitter.com/nQEQe8nKaz