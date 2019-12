«Fortnite»-Event läuft nicht so glatt wie geplant

Die sogenannte «Herbstkönigin» gab den «Fortnite»-Spielern weltweit den Auftrag, zusammenzuarbeiten und Punkte im Spiel zu sammeln. Als Belohnung für den Herbst-Event im Spiel sollte es eine animierte Waffentarnung im Herbstlook geben.

Innerhalb von vier Tagen sollten die Spieler 2'500'000 Punkte einsammeln. Am Starttag, dem 28. November, kamen allerdings nur 400'000 zusammen. In den darauf folgenden Tagen verlief die Sammlerei zwar etwas schneller, doch kurz vor Schluss fehlten noch 800'000 Punkte. Als der Event am 2. Dezember zu Ende ging, wurde das Ziel knapp erreicht. Die Spieler, die am Herbst-Event teilnahmen, sollen ihre Belohnung diese Woche erhalten.

Warum war es so knapp?

Hat der Entwickler Epic Games das Ziel zu hoch gesteckt? Dass die Punkte-Sammlerei so knapp ausging könnte mehrere Gründe haben. So gibt es weniger aktive «Fortnite»-Spieler als noch vor einem Jahr. Damals war die Rede von 100 Millionen Nutzern pro Monat gewesen. Im März 2019 waren es noch knapp 80 Millionen monatliche Nutzer.

Dazu kommt eine geringere Sichtbarkeit auf Streaming-Kanälen wie Twitch. Dort wurde «Fortnite» bei den Live-Zuschauern von Titeln wie «CS:GO», «League of Legends», «Rainbow Six Siege» oder «Heartstone» überholt.

Ein weiterer Grund für den knappen Ausgang könnte sein, dass es ein Team-Event war. Ausserdem dürften viele Spieler bereits den Battle-Pass beendet haben, da die Season schon seit Mitte Oktober dauert. So gesehen haben sie wenig Grund, zu spielen, wenn sie alle Missionen bereits abgeschlossen haben. Besser wird es nicht: Epic hat die Chapter 2 Season 1 bis zum Februar 2020 verlängert.

*Joshua Cruiser (16) und nicik_01 (18) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.