17-Jähriger weint wegen «Fortnite»-Sperre

«Jeder Schuss ein Treffer! Oh Wow!», sagt Jarvis Kaye voller Stolz in einem mittlerweile gelöschten Clip auf Youtube. Der 17-Jährige ist Teil des FaZe Clans, für den er als E-Sportler «Fortnite» spielt. Nebenbei streamt der junge Engländer seine Games auch noch im Internet.

Eine dieser Übertragungen wurde ihm nun zum Verhängnis. In dem Stream war zu sehen, wie er einen sogenannten Aimbot nutzt. Als Aimbot bezeichnet man einen Software-Hack, mit dem das Fadenkreuz in Shootern immer automatisch perfekt auf den Gegnern platziert wird.

Lebenslange Sperre

Bei vielen Spielern sind solche Mittel verpönt. Auch die Game-Entwickler sehen den Einsatz von Cheats nicht gern. Bei vielen Titeln, so auch bei «Fortnite», ist deren Einsatz verboten. Der Entwickler Epic Games hat nun hart durchgegriffen. Kaye erhielt für den Aimbot-Einsatz eine lebenslängliche Spielsperre.

Nach dem Vorfall zeigte der 17-Jährige Reue. In seinem Entschuldigungsvideo brach er in Tränen aus. Seinen rund zwei Millionen Followern erklärte er schluchzend, dass es ihm leid tue. Den Cheat habe er nur zur Unterhaltung seiner Fans genutzt, nicht aber, um bei kompetitiven Matches zu betrügen, erklärt er.

I’m going to take accountability for my actions and I understand completely why this has happened, I just wish I had known how severe the consequences were at the time and I would have never thought about doing it. I love all of you who still support me, this is not the end.