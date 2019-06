«Tritt in den Hintern für alle ‹Fortnite›-Spieler»

Die beiden «Fortnite»-Spieler mit den Pseudonymen Xxif und Ronaldo sind keine Unbekannten. Sie nahmen vor fünf Wochen an der Online-WM-Qualifikation teil und qualifizierten sich prompt.

Doch sie hatten gemogelt. Das Duo liess sich nacheinander im Spiel abknallen. Dadurch bekamen sie Punkte und Waffen, mit denen sie gegen richtige Gegner einen Vorteil hatten. Entwickler Epic Games erwischte und disqualifizierte sie. Auch erhielten die Gamer eine zweiwöchige Sperre.

Heftige Reaktionen

Doch jetzt haben sich die beiden doch noch für die WM in New York qualifiziert. Dort steht ein Preispool von 30 Millionen US-Dollar für die Spieler bereit. Ausserdem erhalten die Teilnehmer 50'000 Dollar Startgeld. Die Qualifikation gelang ihnen als Duo letztes Wochenende.

Das hat im Netz zu heftigen Reaktionen geführt. Viele E-Sportler sind der Meinung, dass Schummler keine zweite Chance verdient hätten. Drlupo schreibt etwa auf Twitter: «Das ist ein Tritt in den Hintern für die ganze ‹Fortnite›-Community.»

A cheater qualifying for a $30,000,000 tournament is a kick in the junk to the integrity of the Fortnite competitive community. Love or hate the game, this should be unanimously agreed upon.