«Warum soll man sich da noch ein iPhone kaufen?»

Kamera

Umfrage Nutzen Sie Ihr Smartphone zum Fotografieren? Ja, sehr oft sogar.

Manchmal.

Höchstens für Schnappschüsse.

Nein, die Qualität ist mir zu schlecht.

Ich habe gar kein Smartphone.



Daten: P30 Pro

6,47 Zoll OLED Curved-Display

Vierfachkamera

32 MP Frontkamera

RAM: 8 GB Ram

128 GB Speicher (erweiterbar)

LTE cat 21

Bluetooth 5.0

IP 68

Kirin 980

Android 9 Pie / Emui 9.1

Erhältlich ab 5. April

«So eine krasse Kamera hat kein anders Handy». So lautete unsere Schlagzeile nach einem ersten Kurztest des P30 Pro. Nach einer Woche, die wir mit dem Gerät verbringen konnten, hat sich diese Aussage bestätigt. Das Handy überzeugt mit den vier Kameras auf der ganzen Linie. Der Zoom liefert bei guten Lichtverhältnissen mit bis zu zehnfacher Vergrösserung brauchbare Ergebnisse. Beeindruckt hat uns aber vor allem die Performance bei schlechten Lichtverhältnissen, wie obige Bildstrecke zeigt.

Design

Mit dem Smartphone fällt man auf wie ein bunter Hund – ausser man entscheidet sich für die Version in Schwarz. Alle anderen Modelle stechen ins Auge. Bei unserem Test war es dieses Merkmal, das am meisten kommentiert wurde. Wir hatten das Modell Aurora in einem schimmernden Blau. «Wow! Was ist das für ein tolles Handy!», lautete etwa ein Kommentar aus dem Umfeld.

Akku

Akkusorgen sind mit dem P30 Pro passé: Die Batterie hält locker 1,5 Tage durch, und das bei intensiver Nutzung. Ist dann trotzdem wieder einmal eine Ladung nötig, pumpt das mitgelieferte Netzteil den Strom mit bemerkenswertem Tempo ins Handy. In 30 Minuten lädt die Batterie in unserem Test von 16 auf 89 Prozent.

Fazit

«Wer soll sich da noch ein iPhone kaufen?», war ein Statement aus dem Umfeld des Testers, nachdem alle Funktionen des Telefons aufgezählt worden waren. Huawei hat mit dem P30 Pro in der Tat das fast perfekte Mobiltelefon entwickelt. Es ist zweifelsohne ein Anwärter auf den Titel «Smartphone des Jahres». Einzig bei der Software muss Huawei noch besser werden. EMUI, die vorinstallierte Benutzeroberfläche, bleibt gewöhnungsbedürftig.

Die ersten Eindrücke zum P30 Pro von Hersteller Huawei. (Video: 20M)

(tob)