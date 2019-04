«Was ist das für ein Ding für 345'299.50 Franken?»

Einem 20-Minuten-Leser ist beim Händler Interdiscount.ch ein spezielles Produkt aufgefallen. Das Gerät ist für 345'299.50 Franken gelistet – er fragt sich: «Wieso ist das so teuer?» 20 Minuten hat bei Interdiscount nachgefragt, was die unscheinbare dunkelgraue Box kann.

Das ist eine Firewall



Eine Firewall (engl. für Brandmauer) schützt Computersysteme, indem sie ein- und ausgehende Verbindungen überwacht und gegebenenfalls zurückweist. So gesehen ist eine Firewall mit einem Wachposten an einem Schlosstor zu vergleichen. Durch Firewalls kann das Risiko von unrechtmässigen Zugriffen durch Hacker gesenkt sowie die Gefahren von Trojanischen Pferden, Spyware oder Würmern minimiert werden. Die meisten Unternehmen schützen ihr Netzwerk mit einer Firewall, die auf einem speziell dafür vorgesehenen Gerät installiert und zwischen Internet und dem eigenen Netzwerk platziert wird. Im Gegensatz dazu ist eine Personal Firewall (auch Desktop-Firewall) für den Schutz eines einzelnen PCs ausgelegt und wird direkt auf dem zu schützenden System - das heisst auf Ihrem Rechner - installiert. (Quelle: Melani) Unter dem Begriff Zero Day wird eine neuartige, nicht reparierte Sicherheitslücke, die im Zuge eines Angriffs ausgenutzt wird, bezeichnet. Der Name Zero Day (Null Tage) ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass bislang kein Patch existiert, durch den die Ausnutzung einer Schwachstelle verhindert wird. Zero Days werden manchmal eingesetzt, um Trojaner, Rootkits, Viren, Würmer und andere Arten von Malware zu verbreiten und zusätzliche Computer zu infizieren. (Quelle: ESET Virus Radar Glossary).

Interdiscount bestätigt, dass es sich beim Preis nicht etwa um einen Fehler handelt. Die über 15 Kilogramm schwere Box – eine sogenannte Firewall – kann Schadsoftware erkennen und auch davor schützen. Doch wieso kostet der Artikel mit dem Namen «23800 2U» so viel?

Komplettpaket

Der Hersteller des Artikels ist die Firma Check Point Software Technologies aus Israel. Das Softwareunternehmen hat sich auf Lösungen im Bereich IT-Sicherheit spezialisiert und sich damit international einen Namen gemacht. Auf Anfrage erklärt Check Point, dass sich das Angebot vor allem an grosse Unternehmen richte.

So könne das Produkt etwa zur Sicherung von einem Rechenzentrum oder Teilen eines Netzwerks mit sensiblen Daten verwendet werden. Der hohe Preis sei jedoch nicht nur auf die Hardware zurückzuführen: «Das Paket enthält alle unsere Software-Technologien: Firewall der nächsten Generation sowie Zero-Day-Schutz [siehe Box] zur Vermeidung hochentwickelter Angriffe», so Checkpoint.

(swe)