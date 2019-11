«Whatsapp sperrte mich wegen des Chat-Namens»

Whatsapp ist für viele das beliebteste Kommunikationsmittel unserer Zeit. Knapp 1,5 Milliarden Nutzer gibt es weltweit. In letzter Zeit häufen sich Berichte, wonach User ohne Vorwarnung gesperrt wurden.

Weil Namen von Gruppenchats geändert wurden, sind bei Whatsapp Personen ausgesperrt worden, berichtet Wabetainfo.com. (Symbolbild: Unsplash) Weil Namen von Gruppenchats geändert wurden, sind bei Whatsapp Personen ausgesperrt worden, berichtet Wabetainfo.com. (Symbolbild: Unsplash)

«Ich musste mir eine neue Nummer holen, um Whatsapp wieder zu nutzen», berichtet etwa der Twitter-Nutzer Lautaro G. C..

Vorsicht bei Gruppennamen

Was steckt dahinter? Facebook, dem Whatsapp seit 2014 gehört, verwies bei den Fällen jeweils auf einen Verstoss gegen die Nutzungsbedingungen. Nun stellte sich heraus, dass die Ursache für die Sperre mit den Whatsapp-Gruppen zu tun hat, berichtet Yahoo.com. Wer nämlich Mitglied in einer Gruppe mit verdächtigem oder böswilligem Namen ist, wird gesperrt.

In einem Fall berichtete ein User auf Reddit davon, dass er den Namen eines Chats «scherzhaft» in «chld prn» geändert habe. Der Algorithmus dürfte dann aufgrund des Verdachts auf Kinderpornografie Alarm geschlagen haben. Es wurde nicht nur der betreffende User verbannt, sondern alle Accounts der in der Gruppe befindlichen Nutzer gesperrt.

Sperre wird nicht aufgehoben

Weitere User berichteten von ähnlichen Erfahrungen. Ob die Gruppe nur drei oder 100 Mitglieder hat, scheint nicht von Bedeutung zu sein. Die Sperre findet automatisch statt. Nicht nur bei Namen von Gruppen sollte man aufpassen. Wer sich nicht an die strengen Richtlinien hält, fliegt raus.

Aufgehoben wird die Sperre nicht. «Jemand der zu Unrecht bei Whatsapp gesperrt wurde, kann nichts dagegen tun. Die einzige Lösung ist es, die Telefonnummer zu wechseln. Dadurch geht jedoch der Chatverlauf verloren», erklärt Wabetainfo.com.

Allerdings gibt es mehrere Möglichkeiten, um sich vor solchen Fällen zu schützen. Als Admin einer Gruppe kann man in den Einstellungen definieren, dass nur andere Gruppen-Admins den Namen oder die Beschreibung der Gruppe ändern dürfen. Als Nutzer kann seit neustem gewählt werden, ob man überhaupt noch ungefragt zu einer Gruppe hinzugefügt werden darf. Wie das geht, erklärt das Video oben.

(tob)