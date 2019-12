«Wie hat er es geschafft, 33 Airpods zu verlieren?»

33! Das dürfte ein Rekord sein. Namjoon Kim, als RM bekannt, hat offenbar kein Gespür für die kleinen weissen Stöpsel von Apple. Der Leader der südkoreanische Boyband BTS hat in einem Livestream mit Fans offenbart, dass er bereits 33 Airpods-Paare verloren hat. Die Äusserung des K-Pop-Stars hat in den sozialen Medien für Furore gesorgt.

Umfrage Hast du schon einmal Airpods verloren? Ja, schon mehrfach.

Ja, aber ich hatte sie nur kurzzeitig verlegt.

Nein, zum Glück noch nie.

Nein, aber ich habe allerdings welche gefunden.

Airpods? So etwas nutze ich nicht.

«Wie zum Geier ist es möglich, 33 Airpods-Paare zu verlieren?», fragt sich ein Twitter-Nutzer. Andere Nutzer schlagen gleich vor, dass er die kabellosen Kopfhörer in Zukunft signiert, damit auch Fans etwas davon haben, wenn sie sie irgendwo finden.

6000 Dollar für Airpods

Ganz günstig ist die Vergesslichkeit von RM nicht. Die Kopfhörer hatten einen Wert von mehr als 6000 Dollar, wie der Tech-Blog 9to5mac.com berechnet. «Als Lead-Sänger der beliebtesten Boyband der Welt dürfte dieser Betrag jedoch kein grösseres Problem darstellen», kommentiert Gizmodo.com.

Der verlorene Pass

So verwundert sich mancher Social-Media-Nutzer über den Vorfall zeigt, Fans dürfte die Allüre von RM wenig erstaunen. So hat der Popstar zum Beispiel in der Vergangenheit so oft schon seinen Reisepass verlegt, dass das Dokument gar einen eigenen Twitter-Account erhalten hat, schreibt Gizmodo.

Bändeli für Airdpods

Vielleicht gäbe es aber eine einfache Lösung, damit die Airpods und Nam Joon zusammenbleiben. So haben jüngst schwedische Designer eine Art «Kabel» für Apples Kopfhörer präsentiert.

Es ist für 64 Franken und in mehreren Farben zu haben. Die Ankündigung sorgte bei Nutzern für Irritation. Tech-Youtuber Linus Tech Tips schrieb etwa auf Twitter: «Moment, ... wirklich??» Ein weiterer Twitter-Nutzer sagt voraus: «Wartet nur, bald kommt einer auf die Idee, die Bänder in Kabel zu verwandeln und die Kopfhörer so zu betreiben!» Ein weiterer wundert sich: «Ihr bezahlt über 150 Dollar für die kabellosen Airpods und seid dann gewillt, nochmals 60 Dollar für solche Bänder auszugeben?»

Ganz neu ist die Idee der Bänder allerdings nicht. Schon als die ersten Airpods vor drei Jahren auf den Markt kamen, konnten solche Halterungen gekauft werden.

(tob)