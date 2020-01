«Wir freuen uns über das Fondue-Emoji»

Nun ist es klar: Das Fondue-Emoji, das 20 Minuten 2017 beim Unicode-Konsortium eingereicht hat, wird bald weltweit auf allen Smartphones verfügbar sein. Das begeistert nicht nur Handy-Nutzer, sondern auch Schweiz Tourismus.

Mediensprecher André Aschwanden sagt: «Das Fondue ist sicher nach wie vor eine der weltweiten Ikonen der Schweiz – und so für viele Menschen auch für das Ferienland Schweiz repräsentativ. In diesem Sinne freuen wir uns ausserordentlich über so eine tolle Präsenz der typischen Schweiz in der mobilen virtuellen Welt.»

«Trägt ein Stück Schweiz in die Welt hinaus»

Fondue sei bei Touristen nach wie vor beliebt und gefragt. «Unseres Wissens wird in den benachbarten Alpenregionen ebenfalls eine Art Fondue gegessen. Natürlich wird jedoch vor allem die Schweiz mit dem Fondue assoziiert», so Aschwanden. In zahlreichen Regionen der Schweiz stehe das Fondue noch immer zuoberst auf der Liste der lokalen Spezialitäten.

Auch beim Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie freut man sich über das neue Emoji. Mediensprecherin Christa Wettstein: «Wir freuen uns darüber, dass das Fondue als eines der traditionellen Schweizer Käsegerichte bald weltweit auf den Smartphones zu sehen ist, denn Fondue gehört zu unserer Schweizer Käsetradition.» Wettstein freut sich auch persönlich sehr auf das Fondue-Emoji. Dieses trage nämlich ein wichtiges Stück Schweiz in die weite Welt hinaus.

So sieht dies auch Reto Burkhardt, Leiter Kommunikation bei Swiss Milk. «Emojis in einem Text drücken eine gewisse Emotionalität aus. Daher unterstütze ich die Einführung des neuen, positiven Fondue-Emojis sehr.» Das Icon drücke die Schweizer Tradition, viel Knowhow in der Milchverarbeitung und den Genuss am Essen aus. Ausserdem könne dieses Emoji die Bekanntheit von Fondue nur noch steigern. «Das begrüssen wir natürlich auch», so Burkhardt.

(doz)