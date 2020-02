«Wir haben ein Video von Ihrem Mann im Sexclub»

Nachtzuschlag per SMS, Horoskope oder Gewinnspiele: Solch kostenpflichtige Mehrwertdienste sind gesetzlichen Vorgaben unterstellt . Es gilt eine Preisobergrenze und Anbieter sind in der Pflicht, Kunden zu informieren. Die Mobilfunkanbieter müssen Kunden zudem über sogenannte Sperrsets informieren. Mit dem Keyword STOP ALL, das man an den Absender schickt, können SMS gestoppt werden. Bei Salt können Mehrwertdienste auf Wunsch telefonisch auch vollständig blockiert werden. Auch Kunden von Swisscom und Sunrise können die Premium-Dienste über die Hotline oder im Online-Kundencenter sperren lassen.