«Wir haben zu viel Schrott in unseren Schubladen»

Zum 25-jährigen Bestehen führte die Swico eine Kampagne unter dem Motto «recycle like this» durch. Am 14. Oktober konnten Passanten alte Handys und anderen E-Schrott in den Städten Basel, Bern und Zürich abgeben. Vor Ort nahmen Social-Media-Stars die Geräte entgegen.

Umfrage Legen Sie Wert auf Recycling? Ich recycle wenn möglich alles.

Ich recycle zwar, kompostiere aber nicht.

Ich recycle meistens.

Ich recycle nur selten. Es ist mir nicht so wichtig.

«Mit dem E-Waste-Day ist es gelungen, auf das Thema Recycling bei einem jungen Publikum auf eine unkonventionelle Art und Weise aufmerksam zu machen. Gerade auf Social Media hat die Kampagne sehr gut funktioniert», so das Fazit von Swico-CEO Judith Bellaiche zur Sammelaktion.

(tob)