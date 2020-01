Änderung ärgert «Fortnite»-Spieler

Der Entwickler Epic Games hat diesen Monat neue Regeln für «Fortnite» definiert. Die Absprache mit Gegnern ist verboten. Die Spieler dürfen also nicht zusammenarbeiten, um andere Spieler während eines Spiels zu täuschen oder anderweitig zu betrügen, erklärt Epic in einem Blogeintrag.

Verbale und nonverbale Kommunikation mit Gegnern ist nicht erlaubt. Dazu gehören wichtige Spielelemente wie das Schwingen der Spitzhacke, Emotes (Tänze), das Werfen von Spielzeug oder das Hüpfen, da sie laut Entwickler zur Verständigung genutzt werden können.

«Hüpfen verbieten?»

Natürlich sind die Aktionen nicht vollständig verboten, sie dürfen jetzt allerdings nicht mehr während offiziellen Matches als Mittel zur Kommunikation eingesetzt werden.

In der Vergangenheit haben professionelle Spieler Tänze oder das Hüpfen genutzt, um Gegner auf sich aufmerksam zu machen und sich dann gegen dritte Spieler zu verbünden.

I can see where epic is coming from, as a spectator seeing teams and players rotating and not shooting and swinging pick axes can seem odd but with no rotation items at all professional players understand when the time to fight actually is. Also, jumping? Best way to dodge snipes pic.twitter.com/NenfqxdK12