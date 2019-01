10 Gründe, deine Social-Media-Konten zu löschen

Die meisten nutzen sie täglich und haben gleich mehrere davon: Konten auf sozialen Netzwerken. In «Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst» plädiert Jaron Lanier dafür, sämtliche Accounts zu löschen und zu Katzen zu werden.

Umfrage Würdest du deine Social Media Accounts löschen? Auf keinen Fall! Ich könnte nicht mehr ohne sie.

Vielleicht einen oder zwei, sicher nicht alle.

Ich könnte auf die meisten problemlos verzichten.

Ohne Probleme. Eigentlich brauche ich sie gar nicht.

Ich habe keine Social Media Accounts.

Warum aber sollten wir dies tun? Laniers einfache Erklärung: Katzen haben es geschafft, das Internet zu erobern und doch ihren eigenen Willen zu behalten. Wir Menschen könnten uns von ihnen eine Scheibe abschneiden. Lanier befürchtet nämlich, dass Facebook und Co. uns zu kontrollierbaren Individuen machen.

20 Minuten hat die zehn Gründe, warum man sich dies nicht gefallen lassen soll, in obiger Bildstrecke zusammengefasst. Wir haben bei einer Influencerin und einem E-Sport-Experten nachgefragt, ob sie ihre Social-Media-Konten löschen würden. Hier ihre Antworten:

Anna Maria

«Ich würde keinen meiner Social-Media-Accounts löschen, da sie mittlerweile Bestandteil meines Lebens sind und ich mich im Moment gar nicht umgewöhnen könnte. Vor allem auf meinen Instagramaccount @Annvmariv könnte ich nicht verzichten. Da habe ich eine ziemlich starke Community, die ich sehr schätze und die mich motiviert. Am ehesten löschen würde ich aber meinen zweiten Insta-Account @Annvmarivlife .»

Manuel

«Einfach so würde ich meine Social-Media-Accounts nicht löschen. Momentan bringen sie mir nämlich mehr Vor- als Nachteile, wie beispielsweise die Pflege meines Netzwerks. Ich glaube aber, dass ich problemlos auf alle verzichten könnte, wenn es sein müsste. Am meisten reuen würde mich aber mein Twitter-Account, dort bin ich am meisten unterwegs. So gut wie nichts ausmachen würde mir das Löschen meines Insta-Profils.»

