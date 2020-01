100 Millionen Dollar Umsatz mit Disney+

Über 40 Millionen App-Downloads in zwei Monaten und rund 100 Millionen Dollar Umsatz. Der Streaming-Dienst Disney+ hat einen guten Start hingelegt.

Das zeigt eine Auswertung der Analysefirma Sensor To­wer. Am erfolgreichsten war der Dienst in den USA. Der neue Streaming-Gigant ist seit dem 12. November in den USA, in Kanada und in den Niederlanden erhältlich.

Baby Yoda erobert das Netz

Bekanntheit erlangte die Plattform auch bei uns mit «The Mandalo­rian» und den daraus entstandenen Baby-Yoda-Memes, die das Internet im Nu eroberten.

Disney+ zieht alle Walt-Disney-Produktionen von anderen Plattformen ab und zeigt sie exklusiv. Darunter sind beliebte Klassiker wie «The Lion King», «Schneewittchen» oder «Pinocchio» und Trickfilm-Hits wie «Toy Story» oder «Frozen».

Wie Apple TV+ steigt auch Disney mit einem Kampfpreis in den Markt ein: Pro Monat kostet das Abo 6,99 Dollar, also 7 Franken. Das Jahresabo kostet 69,99 Dollar, womit zwei Monate geschenkt sind. Damit ist Disney+ deutlich günstiger als Netflix. In Europa ist der Service etwas teurer. In den Niederlanden wird der Dienst für 6,99 Euro angeboten, was rund 7.70 Franken entspricht.

Und die Schweiz?

Mit dem riesigen attraktiven Angebot dürfte der neue Anbieter im derzeit hart umkämpften Streaming-Markt schnell zu einem der grössten Player werden. Wie Netflix auf die Konkurrenzsituation reagieren wird, bleibt abzuwarten. Die Preise könnten sinken. Und ein Ausbau der Angebots an Eigenproduktionen ist bereits im Gange. Netflix soll 2019 bis zu 15 Milliarden Dollar in selbstproduzierte Filme und Serien investiert haben.

Offiziell gibt es noch kein Startdatum für den Schweizer Markt. Für mehrere europäische Länder (Deutschland, England, Spanien, Italien, Frankreich) hat Disney den Launch für Ende März 2020 angekündigt – weitere Länder sollen bald folgen. Ob die Schweiz dann auch dabei ist, bleibt offen. Disney verspricht, dass das Angebot «innerhalb der nächsten zwei Jahre» weltweit zugänglich sein wird. In der Schweiz dürfte das Abo wohl zwischen 8 und 10 Franken kosten.

