Der 125-fach-Zoom liefert dir ausserirdische Fotos

Die eigenen Füsse sind ein guter Zoom, so sagt man. Doch um das Sujet so stark heranzuholen wie mit der Nikon P1000, sollte man besser die Wanderschuhe anziehen. Denn die Kamera der Japaner bietet für verhältnismässig wenig Geld einen Brennweitenbereich zwischen 24 bis 3000 mm. Das entspricht einem 125-fach-Zoom.

Grössenvergleich: Rechts ein Macbook Pro (13 Zoll). Besonders handlich ist die Nikon-Kamera nicht. (Foto: 20M)

Was das konkret bedeutet? Mit 3000 mm füllt der Mond das Foto relativ gut aus und man sieht auf dem Bild sogar einzelne Krater. In der Redaktion sorgte die Kamera während des Tests vor allem wegen ihrer Zoom-Leistung für Aufsehen. Doch weniger entzückt war man über die Grösse. Das Gerät ist wesentlich grösser als sein Vorgänger und mit rund 1,4 Kilogramm ist sie kein Leichtgewicht. Die Akkuleistung ist passabel.

Autofokus eher träge

20 Minuten konnte die Kamera knapp eine Woche lang testen. Das Ergebnis gibt es im Video oben und in der Bildstrecke hier unten zu sehen. Getestet haben wir das Gerät unter anderem im Zoo Zürich, wo es einen ungeahnten Blickwinkel auf die Tierwelt ermöglicht. Für sich schnell bewegende Objekte ist die P1000 jedoch eher weniger geeignet. Der Autofokus ist träge und bis die Linse vollständig ausgefahren ist, vergehen rund zwei Sekunden. Für ruhige Videoaufnahmen sind Stativ und Fernbedienung von Vorteil.

Nikon P1000: Kamera mit Super-Zoom

Zwar steht auf der Nikon-Kamera «24–3000 Millimeter», die physikalische Brennweite beträgt aber eigentlich nur 4,3 bis 539 Millimeter. Weil der Sensor der P1000 so klein ist, kann diese Zahl dann mit dem Faktor 5,6 multipliziert werden, was zu dieser extremen Vergrösserung führt. Der Haken: Der Sensor ist kleiner als in den meisten modernen Smartphones.

Der P1000 von Nikon sind damit Grenzen gesetzt. So nimmt die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen drastisch ab. Schraubt man die Lichtempfindlichkeit hoch, so fangen Bilder an zu rauschen. Es sind Probleme, mit denen Smartphone-Kameras auch zu kämpfen haben.

40 Rappen pro Millimeter

Die Nikon P1000 ist eine Spezialkamera, die man nicht einfach so auf eine Städtereise mitnimmt, um ein paar Schnappschüsse zu machen. Der extreme Zoom macht sie aber zu einer einzigartigen Kamera auf dem Markt. Sie ist ein guter Begleiter für Mond-Fanatiker, Ornithologen und Tierbeobachter, die auf ihr Budget achten müssen. Klar gibt es besseres Equipment in dem Bereich. Doch entsprechende Objektive kosten schnell mehrere Tausend Franken. Für rund 40 Rappen pro Millimeter Brennweite – sprich für rund 1120 Franken – ist die P1000 absolut konkurrenzlos.

