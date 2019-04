14-Jähriger verdient mit «Fortnite» 200'000 Dollar

Die Schauspielerin Victoria Atkin hat ihre Stimme den «Fortnite»-Charakteren Thora, Clip und Powerchord geliehen. Nächsten Monat kommt sie in die Schweiz. Neben «Fortnite» hat die Engländerin auch in Games wie «Titanfall 2», «Assassin's Creed Syndicate» oder «Horizon Zero Dawn» mitgearbeitet. Sie wird an der Fantasy Basel auftreten. Eine Halle ist dem Gaming und dem E-Sport gewidmet. Die Fantasy Basel findet vom 3. bis am 5. Mai statt.