19-jähriger Hacker wird Millionär

Dass man auch als ehrlicher Hacker gutes Geld verdienen kann, beweist der 19-jährige Santiago Lopez aus Argentinien: Durch das Entdecken und Melden von Sicherheitslücken auf der grössten solchen Plattform Hackerone.com kassierte er als Erster eine Belohnung von insgesamt einer Million Dollar.

Umfrage Was halten Sie von legalen Hackern? Finde ich super.

Na ja, als Kriminelle würden sie mehr Geld verdienen.

Das braucht es doch nicht.

Hacker? Keine Ahnung was das ist.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Es begann bereits im Alter von 16 Jahren, als der junge Mann zum ersten Mal eine Lücke fand. Dafür erhielt er 50 Dollar. In den letzten drei Jahren meldete Lopez über 1600 Fehler. Gefunden hat er diese beispielsweise beim Kurznachrichtendienst Twitter, der US-Regierung und beim Telekomanbieter Verizon.

Gutes Geschäft

Die grösste Belohnung, die Lopez je für einen einzigen Fehler erhielt, betrug 9000 Dollar. Seine ersten Einnahmen gab der 19-Jährige für einen neuen Computer aus, als die Belohnungen zahlreicher wurden, wechselte er zu Autos, wie Bleebingcomputer.com berichtet.

Viele Unternehmen und Regierungsstellen bezahlen Entwicklern Geld dafür, wenn diese bislang noch nicht bekannte Fehler in ihrer Software entdecken. In Fachkreisen ist dies als sogenannte Bug Bounty bekannt. Die Plattform Hackerone selbst gibt es seit dem Jahr 2012. Seit der Gründung wurden über 100'000 solcher Bugs gemeldet und die Entdecker der Sicherheitslücken mit über 42 Millionen Dollar belohnt, so die Plattform in einem Bericht.

(swe)