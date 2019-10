Ab heute gibts 398 neue Emojis fürs iPhone

Apple ist der erste Anbieter, der die Empfehlungen des Updates Emoji 12.1 umsetzt – weniger als ein Monat nach dessen Ankündigung. Verantwortlich für die Auswahl von neuen Emojis ist das Unicode-Konsortium. Im März stellte es mit der Version 12.0 230 neue Emojis vor. Diese müssen von den Herstellern jeweils noch für ihre Plattformen aufbereitet werden. Vor einem Monat hat Unicode mit Emoji 12.1 weitere 168 Emojis genehmigt – total also 398 Emojis.

Der neue Katalog umfasst verschiedene Menschen mit Beeinträchtigungen, zum Beispiel hörbehinderte Personen, Menschen im Rollstuhl oder mit Blindenstock. Neu ist auch das geschlechterunspezifische Emoji sowie die Möglichkeit, beim Pärchen-Emoji die Hautfarbe der Partner zu wählen.

Genderneutralität ist hoch im Kurs

Neu mit dabei sind auch lang erwartete Emojis wie Waffeln, Faultier, Otter, Knoblauch, Axt, Badeanzug oder Eiswürfel. Insgesamt bietet die Emoji-Version 12.0 59 komplett neue Emojis, 75, die neu geschlechtsspezifische Merkmale berücksichtigen und 230, die jetzt alle Optionen bei Hauttönen bieten. Der Katalog 12.1 beinhaltet 23 genderneutrale Emojis sowie 30 neue Pärchen-Varianten. Unter Einbezug der Hauttonoptionen sind das total 168.

✨168 new Emoji added in Emoji 12.1✨

