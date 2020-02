Antennen-Biene macht Autofahren angenehmer

Miniantennen auf den Rücken von Hunderten Bienen zu kleben, ist keine leichte Aufgabe. «Sie sind sehr gut darin, uns zu entkommen», sagt Joe Woodgate, Professor der Queen Mary University in London der «Financial Times». «Und wenn wir es schaffen, haben wir eine wütende Biene in der Hand. Das ist auch nicht optimal.»

Dank der Sisyphusarbeit wollen der Professor und sein Team das Bienenhirn besser erforschen. Mit den Antennen können sie die Routen der Insekten genau verfolgen, während diese durch Hertfordshire, eine Grafschaft nördlich von London, fliegen.

Hirn wie eine Stecknadel

Aus den Flugdaten wird eine dreidimensionale Rekonstruktion der Route erstellt. So werden Flugzonen ermittelt und es wird nachvollziehbar, welche Entscheidungen die Bienen auf ihrer Reise getroffen und wo sie den Kurs geändert haben.

«Es ist beeindruckend, dass eine Biene mit einem Gehirn so gross wie eine Stecknadel über acht Kilometer fliegen und sich noch an ihren Heimweg erinnern kann», sagt Woodgate, der die Firma Opteran Technologies gegründet hat. Das Unternehmen will das Bienenhirn nachbauen.

Bionik nutzen

Bienen hätten in etwa eine Million Gehirnzellen – im Vergleich zu 100 Milliarden bei uns Menschen. Dennoch seien Bienen perfekte visuelle Navigatoren. «Sie können eine komplexe 3-D-Umgebung mit minimalem Lernaufwand robust navigieren», sagt Woodgate zu Telegraph.co.uk.

Mit einem synthetischen Bienenhirn könnten autonome Autos oder Drohnen ein Ziel erhalten und einfach mit ihrem internen Kompass dorthin gelangen. «Die Evolution hat bereits die ganze Arbeit für uns getan. Man muss sie jetzt nur in die Technologie übertragen», sagt Alex Cope von der Universität Sheffield.

Der Bienen-Bot

Cope hat zusammen mit Woodgate kürzlich an einer Fachtagung in den USA einen Bienenroboter vorgestellt. Aktuell sei etwa ein Viertel des Bienengehirns simuliert. Der Prototyp des Bots fliegt bereits selbstständig im Labor herum. Mit rund 250 Gramm ist er allerdings um ein Vielfaches schwerer als das Insekt, das nur rund ein Zehntel eines Grammes wiegt.

Ziel von Opteran Technologies sei es nicht, selbst Drohnen zu bauen. Sie wollten bienenbasierte Software verkaufen. Und dies innerhalb von fünf Jahren.

(tob)