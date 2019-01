14-Jähriger findet fiese Lücke in Apples Facetime

In die aktuelle Version des mobilen Betriebssystems iOS 12.1 hat sich offenbar eine schwerwiegende Lücke eingeschlichen. Nutzer melden, dass sie bei Anrufen über Facetime das Gegenüber hören können, noch bevor diese das Telefon abgenommen haben. Laut der Website 9to5mac.com ist auch Videotelefonie von dem Fehler betroffen.

Einer der Ersten, der die Lücke entdeckt hat, dürfte ein 14-jähriger Amerikaner gewesen sein. Seine Mutter schrieb auf Twitter, dass sie den Fehler am 20. Januar Apple gemeldet habe, bisher aber noch keine Antwort erhalten habe. Diese Woche hat der US-Konzern reagiert. In einem Statement gegenüber Buzzfeed.com erklärte die Firma, dass der Bug bekannt sei und das Problem noch diese Woche mit einem Update behoben werde. Für Apple ist es eine schmerzhafte Panne, denn der iPhone-Konzern wirbt gerade mit der Komplett-Verschlüsselung und Sicherheit seiner Dienste.

Apple deaktivierte zudem für Nutzer die Facetime-Gruppenarufe auf ihren Servern. Damit soll wohl ein potenzieller Missbrauch der Schwachstelle unterbunden werden. Wer auf seinem iPhone oder iPad Facetime nicht nutzt, kann das Feature in den Einstellungen im Punkt «Facetime» deaktivieren.

