Blackberry-Handy schlägt iPhone in Kameravergleich

Welches Handy macht das beste Foto? Hier gehen die Meinungen auseinander. Einige sind überzeugt, dass ihr Handy der Fotokönig sei. Um die Fans zu überlisten, hat der Tech-Youtuber Marques Brown­lee 16 Modelle einem Fototest unterzogen.

Er liess jeweils zwei Smartphones gegeneinander antreten. Die Zuschauer wählten ihr Lieblingsbild, ohne zu wissen, von welchem Gerät dieses aufgenommen worden war. Der Sieger kam – ähnlich wie bei der Finalrunde eines Fussballturniers – eine Runde ­weiter. Und dabei gab es einige Überraschungen.

Flaggschiff früh ausgeschieden

So unterlag das iPhone XS bereits in der ersten Runde dem Blackberry Key 2. Und: Das Samsung Galaxy Note 9 schnitt schlechter ab als das Pocophone F1 von Xiaomi. Letzteres setzte sich in der dritten Runde zudem gegen das teure Hydrogen One des Kameraherstellers Red durch.

Brown­lee begründete die überraschenden Rundensieger damit, dass die Bilder bei Twitter und Instagram hochgeladen und dort komprimiert wurden und die Teilnehmer dabei oft das hellere, nicht aber das bessere Foto gewählt hätten. Den Gesamtsieg holte das Huawei Mate 20 Pro.

(swe)