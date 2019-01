Verfolgen Sie jetzt das World Web Forum live

Schon zum siebten Mal wird in Zürich das World Web Forum abgehalten. An dem Event treffen sich jährlich rund 1500 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Die Leitfrage des Events für 2019 heisst: «Master or Servant?» Es sprechen unter anderem Juul-­Mitgründer James Monsees und Jetsun Pema, die Schwester des Dalai Lama. 20 Minuten überträgt am Donnerstag und Freitag die Keynotes (mit Ausnahme jener von Bill Wyman) und das Global Talent Summit (Donnerstag 15.05 Uhr bis 15.50 Uhr).

Die Liste der Redner finden Sie hier.

(jcg)