Darum machen sich Nutzer über Whatsapp lustig

Beim Messenger Whatsapp können nicht nur Textnachrichten und Fotos, sondern auch Dateien verschickt werden. Über das Büroklammer-Symbol im Chatfenster kann der Nutzer Dokumente oder Audiodateien auswählen und an einen Kontakt versenden. Bislang lag die maximale Dateigrösse bei 64 Megabyte.

Doch vor einigen Tagen folgte diese Ankündigung von Whatsapp auf Twitter: «Müssen Sie eine E-Mail senden, aber der Anhang ist zu gross? Versuchen Sie stattdessen, Whatsapp zu verwenden, wo Sie Dateien mit bis zu 100 MB senden können.» Viele Twitter-Nutzer waren vom neuen Angebot jedoch nicht überzeugt.

Versand von grösseren Dateien

Der Grund: Im Vergleich zu Produkten der Konkurrenz ist dies nicht sonderlich grosszügig. So war in den Kommentaren folgende Nachricht zu lesen: «Du willst eine Nachricht senden, aber der Anhang ist zu gross für andere Messenger? Probiere es stattdessen mit Telegram. Hier kannst du bis zu 1,5 GB grosse Dateien senden.»

Auch andere Twitter-Nutzer hielten sich nicht zurück. Rajesh schrieb etwa: «Kannst du glauben, dass du riesige 100-Megabyte-Dateien senden kannst?» Und fragt: «Befinde ich mich etwa im 19. Jahrhundert?» Die Analyse von Nutzer Pratik fällt ebenfalls nicht besser aus: «100 Megabyte, und ihr seid stolz darauf? Telegram ist euch bei den Funktionen um Jahrzehnte voraus.»

Limite in anderen Apps

Zum Vergleich: Der sichere Schweizer Messenger Threema bietet mit einer maximalen Dateigrösse von 50 Megabyte etwas weniger als Whatsapp an. Bei Messenger Signal sind es ebenfalls 100 MB. Bei Skype liegt das Limit bei 300 MB, bei Messenger Viber laut Website bei 200 MB.

