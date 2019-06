Das sind die unsichersten PIN-Codes

Tarah Wheeler ist in den USA als Cybersecurity-Expertin und Buchautorin bekannt. Nun warnt sie ihre 33'000 Follower auf Twitter vor den 20 verbreitetsten und damit unsichersten PIN-Codes.

26 Prozent aller Smartphones könnten mit einem dieser 20 Codes geknackt werden, schreibt Wheeler unter Berufung auf das Sans-Institute. Die IT-Expertin rät den Nutzern, ein alphanumerisches Passwort festzulegen, also einen Mix aus Zahlen und Buchstaben zu verwenden.

The top 20 most common mobile phone PINs are:



1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

9999

3333

5555

6666

1122

1313

8888

4321

2001

1010



26% of all phones are cracked w these codes.



Change to short passphrase: Settings>Passcode (iOS)/Security (Android)



<3 stay safe!