Der Tiermodus des neuen iPhones im grossen Test

Seine langen Haare wehen im Wind. Klick. Er streckt die Zunge raus. Klick. Geht, wie wenn er auf Pirsch wäre. Klick. Sunny, so heisst unser Model für heute.

Der 4-jährige Shetland Sheepdog gehört der Fotografin Denise Czichocki. Sie durfte diesen Monat den Preis «Dog Photographer of the Year 2019» entgegennehmen. Ihr wichtigster Tipp für das perfekte Hundebild: «Man braucht viel Geduld und Liebe fürs Tier – und Leckerli».

Begegnung auf Augenhöhe

Der aufgemotzte Porträtmodus im iPhone 11 lässt wie bei einer Kamera mit gutem Objektiv den Hintergrund verschwimmen. «Wichtig ist, dass die Augen des Tiers immer im Fokus sind», sagt die Expertin. Auch sollte man darauf achten, Kontraste zu bilden. Ein weisser Hunde vor einer weissen Wand geht unter. «Ein buntes Haus wäre in diesem Fall ein besserer Eyecatcher», so Czichocki.

Wichtig ist auch die Planung. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, sind die Schatten zu hart. Fotografieren sollte man am Morgen oder bevor die Sonne untergeht. Sunny ist nicht so gross. «Ich begegne den Tieren aber gerne auf ­Augenhöhe», sagt die Fotografin. Das heisst: Ab in die Knie oder auf den Boden liegen. Geht das nicht, kann man das Handy einfach so nahe wie möglich in Richtung Boden halten.

Am wichtigsten ist, dass der Hund beim Shooting Spass hat. Pausen und Belohnungen sind darum ein Muss. «Wenn ich merke, dass er hechelt oder nicht mehr in die Kamera schaut, höre ich auf.» Noch mehr Tipps hat die Fotografin auf ihrer Website zusammengefasst.

iPhone gegen Profi-Kamera

Wir haben den Hund in Rheinfelden mehrfach abgelichtet: Einerseits mit dem iPhone 11 mit Porträtmodus (26mm Brennweite, Software-Blende 1,4) und andererseits mit einer Canon 6D mit 105-mm-Objektiv mit Blende 1,6. Das Handy fügt den unscharfen Hintergrund mit Softwaretricks ein. Was früher zu abenteuerlichen Ergebnissen führte, funktioniert nun mit Dualkamera extrem gut. Im Nachhinein lässt sich sogar die Tiefen(un)schärfe rauf- oder runterregeln. Im Shootout konnte die Profikamera das Rennen für sich entscheiden. Hier ist jede Haarsträhne von Sunny gestochen scharf. Bei der Mobilität gewinnt klar das iPhone vor der schweren Kamera.

iPhone 11 im Test

Es ist wesentlich flotter, der Akku hält länger und es hat eine deutlich aufgemotzte Kamera im Vergleich zu seinem Vorgänger: Apple hat das iPhone 11 im September vorgestellt. Wir haben es seither ausgiebig getestet. Beeindruckt hat die Dualkamera, der bessere Porträtmodus und auch der Nachtmodus, der im Test überzeugende Ergebnisse lieferte. Obwohl das Gerät 50 Fr. günstiger geworden ist als sein Vorgänger, ist das diesjährige Modell noch immer relativ teuer. Apple verkauft es für 809 Franken. Wer nicht immer das neuste haben muss, ist mit dem iPhone Xr (ab 699 Fr.) ebenfalls gut bedient.

Lohnt sich das iPhone 11 Pro?

Das iPhone 11 Pro und dessen grossen Bruder, das 11 Pro Max, sind Apples High-End-Geräte. Im Vergleich zum 11er haben sie ein besseres Display und drei statt zwei Kameras. Das bringt mehr Flexibilität. Die Akkulaufzeit des 11 Pro Max war im Test ausgezeichnet – rund 1,5 Tage. Das Pro-Gehäuse ist wie beim iPhone 11 aus Edelstahl statt aus Aluminium. Wer viel Speicher braucht: Nur die Pro-Varianten gibt es mit 512 GB. Beim iPhone 11 ist bei 256 GB Schluss. Ob diese technischen Unterschiede den Aufpreis zum iPhone 11 von mindestens 390 Franken wert sind, muss jeder für sich selbst entscheiden.

(tob)